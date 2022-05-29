Video Dünya Google Dijital telif yasasını kabul etti! Türkiye'nin yol haritası ne olmalı?
Google Dijital telif yasasını kabul etti! Türkiye'nin yol haritası ne olmalı?

Google Dijital telif yasasını kabul etti! Türkiye'nin yol haritası ne olmalı?

29.05.2022 | 20:47

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Dijital medya için kritik bir öneme sahip olan telif yasası ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünyanın en büyük arama motorlarından Google, geçtiğimiz haftalarda Avrupa'daki 300 medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul etti. Kanada ve Avustralya’nın yanı sıra Almanya, Macaristan, Fransa ve Hollanda’nın da içinde olduğu birçok Avrupa ülkesi, haber içerikleri üzerinden haksız kazanç sağlayan Google’a telif zorunluluğu getirdi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Cahit Suluk Türkiye'nin bu noktada izlenmesi gereken yolu anlattı. Suluk, geç kalınmaması gerektiğini ifade ederek hukuki sürece uygun şekilde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na bir madde eklenerek bu sorunun çözümüne yönelik kritik bir adım atılabileceğini söyledi.

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