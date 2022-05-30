Son dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile maske genelgesi! Toplu ulaşım, sağlık kuruluşları...

BİLİM KURULU TAVSİYELERİ İLE KARAR ALINDI

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede Korona salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.