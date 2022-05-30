Son dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile maske genelgesi! Toplu ulaşım, sağlık kuruluşları...

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'ndan Valiliklere maske genelgesi; Covid-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilecek.
BİLİM KURULU TAVSİYELERİ İLE KARAR ALINDI
İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede Korona salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.
VALİLİKLERE YENİ GENELGE: SADECE SAĞLIK KURULUŞLARINDA SÜRECEK
Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelge ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanım uygulamasına ise devam edilecek.
Valilikler ve kaymakamlıklarca salgının seyri dikkatle takip edilecek, lokal seviyede ihtiyaç duyulabilecek tedbirler İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca değerlendirilerek gerekli kararlar alınacak.