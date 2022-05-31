Fenerbahçeli Arda Güler, Başkan Erdoğan’a formasını hediye etti

Gençlere örnek olabilmek ve tütüne hayır diyebilmek için bana bu fırsatı veren, davet eden ve yakın ilgi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerinde bulundu.

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