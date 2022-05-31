Haberler Gündem Haberleri Fenerbahçeli Arda Güler, Başkan Erdoğan'a formasını hediye etti
Giriş Tarihi: 31.5.2022 19:37 Son Güncelleme: 31.5.2022 19:51

Fenerbahçeli Arda Güler, Başkan Erdoğan'a formasını hediye etti

Fenerbahçeli Arda Güler, Başkan Erdoğan’a formasını hediye etti

Dünya Tütünsüz Günü etkinliği kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olan Fenerbahçeli Arda Güler, Başkan Erdoğan'a kendi formasını hediye etti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan genç futbolcu, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti ile 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinliğine katıldık. Kendisine Fenerbahçe'de ilk kez ilk 11 başladığım maçın formasını hediye ettim.

Gençlere örnek olabilmek ve tütüne hayır diyebilmek için bana bu fırsatı veren, davet eden ve yakın ilgi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerinde bulundu.

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Arda Güler arasındaki diyalog programa damga vurdu! Erdoğan Arda'nın yanıtını duyunca: Eyvah...

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçeli Arda Güler, Başkan Erdoğan'a formasını hediye etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA