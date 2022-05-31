Son dakika: Başkan Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği’nde konuşuyor

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği"nde konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nün toplumumuzun her kesiminde bu ölümcül tehlikeye karşı farkındalık oluşturmasını diliyorum

Tütün salgını önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri ile ilk sırada yer alamsı sebebiyle en büyük küresel Sağlık tehdididir. Ülkemizin her yıl 100 bin insanın bu hastalıklardan öldüğü gerçeğine rağmen bu salgınla mücadelede arzu ettiğimiz yerde değiliz.

Hükümetimizin sağlıklı gençler politikalarını tütün, alkol, uyuşturucu gibi maddelerin kullanımı ile mücadele eksenli olarak sürdürdük.

Gerçi bilinen sigara markaları yerine nargile, puro, elektronik sigara gibi bu mücadelenin arkasından dolanmak isteyenler de yok değil. Hepsinin farkındayız.

2008 yılında Yeşilay'ın 'Sigaranı da Beni de Yakma' kampanyasında kullanılan kamu spotu gösterildi. Daha sonra Erdoğan'a kamu spotunda oynayan çocuk oyuncuyu tanıyıp tanımadığı soruldu.

Başkan Erdoğan, kamu spotunda oynayan oyuncunun o zamanlar 4 yaşında olan Berat Efe Parlar olduğunu söyledi.

Daha sonra mikrofonu alan Berat Efe Parlar, sigarayla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

"Tam 14 sene evvel bu kamu spotunu çektiğimizde Ankara'ya sizin yanınıza gelmiştim. Annemle birlikte gelmiştim o zaman. Siz de anneme "sigara kullanıyor musun?" diye sormuştunuz. Annem de demişti ki "maalesef kullanıyorum" Siz demiştiniz ki "acilen bırakman lazım sigarayı, kesinlikle bırakıyorsun"... Benim annem şu an kanser hastası, bir hastalıkla mücadele ediyoruz 8 senedir. Doktorunun anneme ilk sorusu 'Sigara kullanıyor musun?' oldu. Ve annem bu soruyu sorduğu gün sigarayı bıraktı. Buradan da herkese tavsiyem hiçbir şekilde sigara içmeyin. Sigara içilen ortamdan da kesinlikle kaçın."

ELİNDE SİGARA VARSA PAKETİ ALMAYA YELTENİYORUM CUMHURBAŞKANI OLARAK

Başkan Erdoğan da Berat Efe Parlar'ın söylediklerine şu yanıtı verdi:

"Sigaranın kapalı mekandaki zararı açık mekandakine göre çok çok daha zararlı. Doktorun ilk sorusu 'Sigara içiyor musun?' Bunu kime soruyor, kanserli hastaya soruyor. Sigara içiyorsa 'Seni sevdiğimiz için gel sigarayı bırak' diyorum. Elinde sigara varsa paketi almaya yelteniyorum Cumhurbaşkanı olarak. Yapmam gereken ne? Ona zarar verecek bir şeyi ondan almak. Burada ufak bir sigara müzesi de kurduk. "

Suat Arı (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni): Köyde 120 öğrencinin tamamını aktif lisanslı sporcu yaptım. Çıkarmış olduğunuz yasa ve tütünsüz bir ülke için yaptıklarınızdan minnettar olduğumu söylemek istiyorum.

Ömer Faruk Saydam (Paletli yüzme sporcusu): Astım hastalığını yenmek için yüzmeye başladım ve hastalığı yendim. Sigara dumanına maruz kaldığımda çok fazla nefes darlığı çekiyordum. Ben buradan çocukların dumansız bir ortama büyümesi gerektiğini söylemek istiyırum

Başkan Erdoğan: Ben de buraya basket maçından geliyorum. Bayağı skor yaptım, 36 sayı yaptım. 50'nin 36'sı bizde. Biz kazandık, farklı...

Başkan Erdoğan: Yaklaşıp da oradaki bilgiyi filan da alınca hakikaten bu eserinizle uzun yıllar anılacaksınız. Muhteşem bir eser meydana getirdiniz, sizi de farklı anacağız.

Projenin mimarı: Topluma bu kanalda farkındalık yaratabilmek, sigaranın topluma, doğaya zararlarını böye bir sanatla duyurabilmek benim için bir sanatçı olarak çok önemliydi.

Başkan Erdoğan: Sigaranın zemininde ne var?

Projenin mimarı: İki farklı çalışma oldu. Solda gördüğünüz çalışma fiber malzemeden yapıldı, ağaç kütüğü formunu ben verdim. Sağda gördüğünüz de ağaç kütüklerinden, kesilmedi hiçbir şekilde, kurumuş ağaçlarımız oluyor, kesilmeden yapılmış, onlar toplandı. Yüzey, 25-30 bin civarında toplanan izmaritlerle oluşuyor. Bunlar ağacın kendi dokusunu kullanarak yüzeyde yerleştirmeyi yaptık. Amaç aslında tütün endüstrisi doğada katliam yapıyor. Sigaralarımızı atmayalım, doğayı kirletmeyelim, bu endüsti yüzünden kesilen ağaçların önüne geçelim. Kuraklığa da sebep oluyor, izmaritte yer alan kimyasallar toprağın kurumasına da sebebiyet veriyor.

ARDA GÜLER'LE SAKATLIK DİYALOĞU

Başkan Erdoğan: Arda 17 yaşında, Türkiye'nin önemli şöhretlerinden bir tanesi. Öğrendiğim kadarı ile Milli Takım'a da çağrıldın galiba.

Arda Güler: Sakatlığım var Cumhurbaşkanım.

Başkan Erdoğan: Yapma ya, nereden?

Arda Güler: Kalça Cumhurbaşkanım. En yakın zamanda inşallah iyileşeceğim.

Başkan Erdoğan: Eyvah... İnşallah en yakın zamanda temennim sakatlığı atlatır sahalara dönersin.