Başkan Erdoğan'dan Arda Güler'e övgü: "Türkiye'nin önemli şöhretlerinden bir tanesi" | Video

Başkan Erdoğan'ın Dünya Tütünsüz Günü'nde Külliye'deki gençlik buluşmasına Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler de katıldı. Başkan Erdoğan, Arda Güler için "Türkiye'nin önemli şöhretlerinden bir tanesi" ifadesini kullandı.