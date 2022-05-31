Başkan Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği'nde konuştu | Video

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği" kapsamında gençlerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken açıklamalar yaptı. Tütünün en büyük küresel sağlık tehdidi olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Hükümetimizin sağlıklı gençler politikalarını tütün, alkol, uyuşturucu gibi maddelerin kullanımı ile mücadele eksenli olarak sürdürdük." dedi. Öte yandan Erdoğan ile Fenerbahçe'nin ve Türk Futbolunun genç yıldızı Arda Güler arasındaki sakatlık diyaloğu etkinliğe damga vurdu. Erdoğan, Arda'ya övgü dolu ifadeler kullandı.