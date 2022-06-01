Emine Erdoğan: Büyük bir dönüşüme ihtiyacımız var





Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin yayınladığı raporun son derece dikkat çekici olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:



"Çalışmanın en önemli vurgusu, iklim değişikliğinin insan kaynaklı faaliyetlere bağlı olduğu idi. En önemli sonucu ise insanlık için kırmızı bir alarmın çaldığıydı. Bildiğiniz gibi, iklim değişikliğinin belli başlı göstergeleri var. Deniz seviyesinin yükselmesi, okyanus ısınması ve okyanus asitlenmesi gibi önemli göstergeler sayılıyor. 2021 yılında bu göstergelerin rekor seviyeye ulaştığı tespit edilmiş. Üzülerek söylüyorum ki; rekor dediğimiz şey başarının değil, içinde bulunduğumuz son derece ciddi durumun işaretleri. 2021'deki sıcaklık ortalaması, sanayi öncesi seviyenin 1,11 santigrat derece üzerinde. Okyanus ısınma oranı son 20 yılda hızla artarken sıcaklık her zamankinden daha derine tesir ediyor. Doğa artık bu stresi kaldıramıyor. Büyük bir dönüşüme ihtiyacımız var ve bunu başarmak insanların her zamankinden çok, dayanışma içinde olmasına bağlı. Raporların bilimsel dilini ne yazık ki gündelik yaşama tercüme edemiyoruz. Çünkü tabiatla olan ilişkimiz pamuk ipliğine bağlı kalacak kadar zayıflamış durumda. Halbuki etrafımızda olup bitenleri, yani tabiatı okuyabilsek bizimle doğrudan konuştuğunu anlayacağız."





'MEDENİYETİMİZ İNSANLIK TARİHİNE VERİLMİŞ EŞSİZ BİR ARMAĞANDIR'

Erdoğan, iklim değişikliğinin ekonomiden teknolojiye, gıda ve su kaynaklarından insan haklarına kadar, hayatın her alanını etkilediğini belirterek, "Doğal kaynaklarımız hızla azalıyor. Yaşanması güç bölgelerin artması, 'iklim mültecisi' insanların nüfusunu çoğaltıyor. Şu bir gerçek ki bizler gidişatı tersine çevirebilecek son nesiliz. Omuzlarımızdaki bu sorumluluğun hakkını vermekle mükellefiz. Sanayileşme bizi doğanın yanına değil karşısına konumlandırdı. Buna inandığımız günden beri tabiatı ötekileştiriyoruz. Varlığımızın bağlı olduğu ekosistemleri tehlikeye atıyoruz. Oysa toprağın 'sadık yari' olduğuna inanan insanlar için tabiat bir yağma alanı olamaz. Hayvanların, bitkilerin, suyun, toprağın hakkına riayet etmek, dünyanın ortak evimiz olduğuna inanmakla mümkündür. Kısacası tabiatla olan ilişkimiz medeniyetin aynasıdır. Bizim medeniyetimiz, bu anlamda dünyanın son gününe kadar insanlık tarihine verilmiş eşsiz bir armağandır" değerlendirmesinde bulundu.