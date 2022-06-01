Emine Erdoğan: Büyük bir dönüşüme ihtiyacımız var | Video

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Burhanettin Duran | Yaklaşan seçimlerin riskleri 31.05.2022 | 16:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iklim değişikliğine ilişkin, "Okyanus ısınma oranı son 20 yılda hızla artarken sıcaklık her zamankinden daha derine tesir ediyor. Doğa artık bu stresi kaldıramıyor. Büyük bir dönüşüme ihtiyacımız var ve bunu başarmak, insanların her zamankinden çok dayanışma içinde olmasına bağlı" dedi.