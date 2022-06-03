Son dakika | Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de: Kritik atama ve kararlar

KOCAELİ'DE MAHALLE SINIRLARINA İLİŞKİN YENİ KARAR

Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'ndeki krokiler ile sınır ve koordinatları gösterilen alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı. Karar kapsamında, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.