İstanbul Havalimanı’nda duygusal anlar... İlk hac kafilesi dualarla uğurlandı

35 GÜNLÜK KOVİD MÜCADELESİNİN ARDINDAN HAYATA DÖNDÜ

Nefes borumdan ameliyat oldum, çok sıkıntılar geçirdim. Rabbim bu mutluluğu nasip etti. İnşallah Mescid-i Nebevi'ye gideceğiz. Kabe'yi tavaf edeceğiz. Rabbim hakkıyla hac vazifemizi yapmayı nasip etsin.