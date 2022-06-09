İzmir'de 'Pis koku' tartışması sürüyor... "Soyer kötü yönetiminin faturasını yine bürokratlarına kesti"

KANAL İNŞAATINDA SINIFTA KALDI

Uzun uğraşlar ve hesaplamalar sonucu ihale aşamasına getirilen projeleri bir bir elinin tersi ile iten Soyer o süreçte sorunu 373 kilometrelik yağmur suyu kanalı inşa ederek çözeceklerini açıkladı. Fakat Soyer'in hesapları diğer projelerde olduğu gibi bu projede de tutmadı. 2020 yılında 33, 2021'de ise ancak 24 kilometrelik yağmur suyu hattı inşa edilebildi. Böylece 373 kilometrelik hedefin yakınına bile yaklaşılamadı.

10 YILLIK EMEĞİ ÇÖPE ATTI

Soyer'in rafa kaldırdığı diğer bir proje ise kentin kronikleşmiş çevre sorunlarından birisi haline gelen evsel atıklar konusunda oldu. Harmandalı Çöplüğünün ekonomik ömrünü doldurması üzerine yeni yer arayışına giren Büyükşehir Belediyesi Yamanlar köyü yakınındaki hazine arazisinde karar kıldı. Projenin hayata geçmesi için bir önceki başkan Aziz Kocaoğlu döneminde büyük uğraşlar verildi. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süre devam eden hazırlık çalışmaları sırasında defalarca yurtdışına gidilerek gelişmiş bertaraf tesisleri tek tek incelendi. Tam açılan davalar belediye lehine sonuçlanıp tesisin yapımına geçilecekken araya yerel seçimler girdi.

O PROJELER HAYATA GEÇİRİLSEYDİ SORUN YAŞANMAZDI

Aziz Kocaoğlu'ndan bayrağı devralan Soyer, Yamanlara katı atık bertaraf tesisi yapmaktan vazgeçtiklerini açıkladı. Soyer'in üst üste iptal ettiği çevre projeleri bugün kentte yaşanan pis koku sorununun daha da büyümesine, daha önce sahil kesimde hissedilen lağım kokusunun giderek kentin tamamını kaplamasına neden oldu.

FATURAYI BÜROKRATLARINA KESTİ

Son olarak baskılara daha fazla dayanamayan İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, hafta başında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Özkan'ın istifası ile ilgili ilk kez konuşan Soyer kötü yönetiminin faturasını yine her zamanki gibi bürokratlarına kesti. Yaptığı açıklamada pis koku ile ilgili Özkan'ın yeterince mücadele etmediğini ima eden Soyer İzmir'deki koku sorunun Özkan'ın görevden alınma sürecine tuz biber ektiğini söyledi. "Bu bir nöbet değişimidir" diyen Soyer; "Bürokrasi bizim hızımıza ne kadar ayak uyduruyor ona bakarız. Artık bürokrasiyi tanıdığımı da düşünüyorum. O nedenle daha hızlı yol alınması gereken bir süreçteyiz. Büyük ölçüde değişiklikler tamamlandı. Koku meselesi tuz biber ekti yani koku meselesinin çözümünü üretmekle sorumlu olan arkadaşların benden daha büyük bir gayretle, telaşla bakıyor olması lazımdı" dedi.