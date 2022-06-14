Son dakika: Kandil’in kaos planı suya düştü! kandil ve HDP’ye soğuk duş

İstanbul'da 12 Haziran'da HDP'li milletvekillerinin katılımıyla terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması amacıyla Bursa'nın Gemlik ilçesine doğru yapılmak istenen yürüyüşün talimatını PKK elebaşlarından Duran Kalkan'ın verdiği ortaya çıktı.
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Kalkan'ın terör örgütü yanlısı yayın yapan ANF adlı internet sitesinden 7 Haziran'da yaptığı çağrıda "Çok açık ki, bu noktada demokrat olmanın tek ölçütü, -sözde- faşizmin söz konusu zihniyet ve siyasetine karşı çıkmaktır.
Kandil'den verilen bu talimata rağmen İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Mersin, Şanlıurfa ve Van'da oluşturulan toplanma alanlarına gelenlerin sayısı oldukça düşük kaldı.
Terörist elebaşının cezaevi koşullarını sözde tecrit olarak gösterip, Türk milletinin hassasiyetini istismar ederek çatışma ve kaos ortamı çıkarmak amacıyla bazı illerden Bursa'nın Gemlik ilçesine yapılacak provokatif yürüyüş, terör örgütünün baskısı ve HDP'nin çabalarına rağmen HDP tabanından destek görmedi.
HDP milletvekillerinin katıldığı eylemde, yollara dökülen ancak aradığını bulamayan küçük gruplar halindeki HDP'liler, yürüyüş sırasında polisle tartıştı. HDP'li milletvekili Saliha Aydemir'in bir polise yumruk attığı olaylar sırasında kanuna aykırı eylemler dolayısıyla 106 kişi hakkında işlem yapılırken 70 kişi de gözaltına alındı.
Aydemir başta olmak üzere milletvekilleri hakkında da adli süreç başlatıldı. Terör örgütünün kitleleri sokağa çıkartarak Türkiye genelinde Gezi Parkı benzeri bir sokak hareketi gerçekleştirme planına alınan tedbirlerle müsaade edilmedi.
ARTIK PKK'YI DİNLEYEN KİTLE YOK
Bizzat örgüt elebaşlarının ve siyasi uzantılarının talimatları ile yapılmak istenen eyleme verilen desteğin yok denecek kadar az olması PKK'nın kitleler üzerindeki etki gücünü yitirdiğini de gözler önüne serdi. Örgütün tabanının güçlendirmek için yapmaya çalıştığı eylemin amacına ulaşamaması hem Kandil'de hem HDP'de soğuk duş etkisi yarattı.
POLİSE YUMRUK ATAN VEKİLE PROTESTO
İstanbul'da yapılan yürüyüş sırasında polise yumruk atan HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydemir, Bolu'da vatandaşlar tarafından protesto edildi. Kent Meydanı'nda bir araya gelen Köroğlu Gençlik Teşkilatı Başkanı Mahmut Alan ve beraberindekiler, milletvekili Aydemir'in üzerine çarpı atılmış fotoğrafıyla basın açıklaması yaptı. Alan, "Kimse benim polisime yumruk atamaz. Atan da bu topraklarda gezemez" dedi.