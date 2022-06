Yerli ve ucuz gaza ilk kaynak

Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde atılan en önemli millileştir me adımlarından olan Karadeniz doğalgazı için dün tarihi bir gün yaşandı. Mevcut keşifle Türkiye'nin konutlarda 25 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılamaya yeten doğalgaz için Filyos'ta "Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni" gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törende şunları söyledi:Bu projenin ilk etabında doğalgaz işleme tesisine gelen gazın ölçümlenmesi için Batı Karadeniz Gaz Ölçüm İstasyonu'nu ve 36 kilometrelik Batı Karadeniz Doğalgaz Boru Hattı Faz-1'i inşa ediyoruz. Buradaki çalışmalarımızı kasım ayının ilk haftalarında tamamlıyoruz. Böylece 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküplük doğalgazı milli sistemimize aktarmış olacağız. Sakarya Gaz Sahası pik üretime inşallah 2026'da ulaşacak. Sahada açılacak 40 kuyu ile birlikte günlük gaz üretim kapasitemizi 40 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz.Kimi zaman bürokratik oligarşiyle, kimi zaman vesayet odaklarıyla, kimi zaman terör örgütleriyle, kimi zaman istemezükçü muhalefet anlayışıyla mücadele ettik. Ama her defasında ya bir yol bularak ya da yol açarak milletimizi eserlerle kavuşturduk. Ülkemizin enerji potansiyelini kullanarak bu alanda dışa bağımlılıktan kurtulma niyetimizi ilk açıkladığımızda birileri bundan rahatsız oldu. Yurtdışındaki malum odaklardan önce en büyük tepkiyi maalesef muhalefet partileri gösterdiler.Sismik arama ve sondaj faaliyetlerimize Rumların tezleri ile karşı çıktılar. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki çalışmalarımıza olmadık iftiralar attılar.Biz ne kimsenin hakkına el uzatırız ne de haramilere hakkımızı veririz. Biz enerjiyi bir gerilim, çatışma alanı değil bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyoruz. Bu anlayışla bölgedeki aktörlerle işbirliğini geliştirmeye çalışıyoruz.Dördüncü sondaj gemimizin adını... Yaptığımız değerlendirme neticesinde, bu bölgede Sultan Abdülhamid'in yapmış olduğu çalışmalarla, özellikle sismik araştırma, sondaj çalışmalarıyla bir döneme aslında ismini vermiştir. Bu geminin adını Abdülhamid Han olarak belirlediğimizi açıklayalım. Şu anda Mersin Taşucu Limanı'nda sondaj öncesi teknik hazırlıklar yapılıyor. Dördüncü sondaj gemimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanımız Berat Albayrak ile halefi Fatih Dönmez kardeşimiz bu süreçte gerçekten büyük bir gayret sarf ettiler. O dirayetli duruşumuzun ve sabrımızın meyvelerini topluyoruz. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler Türkiye'nin Karadeniz'de yaptığı keşfin stratejik önemini daha da artırmıştır. Rusya ile Ukrayna arasında başlayan sıcak çatışmalarla birlikte tüm dünyada petrol ve gaz fiyatları tarihi zirvelere ulaştı.TürkiyeCumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal'in ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıma vasiyetini yerine getiren biz olduk. Sadece kendi vatandaşlarına değil, tüm dostlarına güven veren bir Türkiye için çok çalıştık. Buldukları her fırsatta hâlâ kendilerini belli eden Sevr sevdalılarının, manda heveslilerinin ülkeyi teslim alma gayretlerine fırsat vermedik. Vesayetten darbeye, terör eylemlerinden ekonomik tuzaklara kadar nice oyunları boza boza ülkemizi büyüttük, güçlendirdik, özgürleştirdik. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden şekillenen, dünyanın refah ve güvenlik şemsiyesinin dışında kalmasına yol açan habis zihniyetle mücadele ettik. Sureti haktan gözüküp her seferinde milletimizin ağır bedeller ödemesine yol açan kifayetsizleri tasfiye ede ede şu andaki konuma geldik.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'nın, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olacağını kaydetti. Dönmez, "2 bin 200 metre derinliği ve 170 kilometre uzunluğuyla, burada dünyanın en derin ve en uzun deniz tabanı iletim sistemini inşa ediyoruz. Sakarya Gaz Sahası, ülkemizin ilk ve tek derin deniz üretim sahası olacak. Ancak son olmayacak" diye konuştu.