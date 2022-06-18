PKK’nın basın yayın yapılanmasına darbe... Haber adı altında örgüt talimatları aktarılmış

Hivron Nv isimli şirket ile ilgili yapılan araştırmada; Şirketin Belçika'nın başkenti Brüksel de bulunduğu, şirket sahibinin Nimetullah Kılıçarslan olduğu, eski adı MED TV, güncel olarak Medya TV, Medya Müzik TV, Medya Haber TV isimli yayın organlarının sahibi olduğu tespit edildi.