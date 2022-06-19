Kahramanlar ve babaları

2 AYLIK EVLİYDİ HAYALLERİ YARIM KALDI
2016'da İstanbul Dolmabahçe'deki terör saldırısında şehit düşen özel harekât polisi Tugay Can Kızılırmak'ın babası Osman Kızılırmak:
Oğlum 26
yaşında ve 2 aylık evliydi. Hayalleri
yarım kaldı. Evladımın adının yaşatılması
çok çok güzel. Yaşarken de
gurur veriyordu, şehit oldu gururumuz
katlandı. Bizim Babalar
Günü gibi özel günlerimiz yok
artık. Evladım ömür boyu
hatırlanacak.
HER TELEFON ÇALDIĞINDA BİZİ ARIYOR SANIYORUM
2019'da Şanlıurfa'da PKK'yla çatışmada şehit düşen Şükrü Can Kayadibi'nin (28) babası İsmail Kayadibi:
Oğlum geride Beyza ve
Miray isminde pırlanta
gibi 2 torun ve eşini
bize yadigâr bıraktı. Ben
her telefon ve kapı çaldığında
'Şükrü geldi'
diye heyecanlanıyorum.
Oğlum hâlâ görevde ve
benimle birlikte yaşıyor.
O hiçbir özel günü
atlamazdı. Şehit babası
olmasının gururu çok
farklı ama yürek dayanmıyor.
Anne babanın
sağlığı gidiyor. Oğlumun
isminin Ankara'da okulda,
karakolda, kütüphanede,
sokakta, Urfa'da
ise okulda ve spor tesislerinde
yaşatılması çok
mutlu etti ve devletimle
gururlandım.
HEP O BİZE GELİRDİ ŞİMDİ BİZ ONA GİDİYORUZ
2016'da Kayseri Talas'taki saldırıda şehit düşen er Yunus Emre Duran'ın babası Mahmut Duran:
Yunus Emre,
Babalar Günü'nü asla 'es' geçmezdi.
Hep o arardı, şimdi biz ona gidiyoruz.
Daha 20 yaşındaydı. Terhisine
24 gün kalmıştı. Günlerimiz onu
anmakla, onu ziyaret etmekle geçiyor.
Ben de evladımın adının yaşatılması
için başvuruda bulundum,
sağ olsun devletim gerekeni yaptı.
Evimizin yakınındaki ilkokula ve
bir parka ismi verildi. Okul yönetimi
okulun ilk açıldığı hafta öğrencilere
okulun adının nereden geldiğini
anlatıyor. Böylelikle çocuklarımıza
şehitlik, vatan
ve bayrak sevgisi daha
küçük yaşlardan itibaren
aşılanmış oluyor.
Hem de gözümün nuru
kahraman evladımın
adı ölümsüzleşiyor.
İKİZ EVLATLARIM BANA SON BABALAR GÜNÜ'NDE SAAT ALMIŞTI
15 Temmuz 2016'da Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na FETÖ'cü hainlerin saldırısı sonucu şehit düşen polis memurları Adanalı ikizler Ahmet-Mehmet Oruç'un (25) babası Hacı Ali Oruç
: Üç oğlum vardı. Üçü de bana çok düşkündü. Her
Babalar Günü'nde Ahmet'im, Mehmet'im gelir kucaklaşırdık.
En son Babalar Günü'nde bana saat hediye etmişlerdi.
Sanki kapıdan girip geleceklermiş gibi... Ciğerim
sızlıyor. Şimdi geride bir evladım kaldı. Oturduğumuz
apartmana komşularımızın da isteğiyle evlatlarımın
ismini verdik. 10 dakika bile yalnız kalsalar birbirlerini
çok özlüyorlardı. İnşallah öteki
dünyada birlikte olacağız. Murat
KARAMAN/SABAH
BAYRAĞINI ALDI OĞLUNA KOŞTU
2017'DE görev yaptığı Şanlıurfa'dan karne tatili için memleketi Gümüşhane'ye dönerken PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz:
Acımız ilk günkü gibi. Oğlum
sık sık beni arardı. Şehit olmasından
onur duyuyorum.
Türkiye'nin her
tarafından vatandaşlar
beni arayarak
Babalar
Günü'nü kutluyor.
Necmettin sayesinde,
bir Necmettin kaybettik ama
milyonlarca Necmettin'imiz oldu. Bu
Babalar Günü'nde de mezarına Türk
bayrağıyla koştum. İHA
ŞEHİT BABANIN EMNİYET MÜDÜRÜ KIZI
İstanbul'da 1991'de teröristlerle girdiği silahlı çatışmada babası şehit olan polis memuru Nebi Şeker'in Adana'nın ilk ilçe emniyet müdürü olan kızı Özlem Şeker:
Babamın mezarını çiçeklerle
süsledim. O benim kahramanım.
13 yaşında kaybettim
Onun bıraktığı yerden bayrağı
ben devraldım. Keşke babam
benim geldiğim yerleri görseydi.
Ancak o şehit olarak en yüksek mertebeye
ulaştı. Hem hüzünlüyüm hem de gururluyum. Murat KARAMAN
/SABAH