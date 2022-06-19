Kahramanlar ve babaları

Oğlum 26yaşında ve 2 aylık evliydi. Hayalleriyarım kaldı. Evladımın adının yaşatılmasıçok çok güzel. Yaşarken degurur veriyordu, şehit oldu gururumuzkatlandı. Bizim BabalarGünü gibi özel günlerimiz yokartık. Evladım ömür boyuhatırlanacak.Oğlum geride Beyza veMiray isminde pırlantagibi 2 torun ve eşinibize yadigâr bıraktı. Benher telefon ve kapı çaldığında'Şükrü geldi'diye heyecanlanıyorum.Oğlum hâlâ görevde vebenimle birlikte yaşıyor.O hiçbir özel günüatlamazdı. Şehit babasıolmasının gururu çokfarklı ama yürek dayanmıyor.Anne babanınsağlığı gidiyor. Oğlumunisminin Ankara'da okulda,karakolda, kütüphanede,sokakta, Urfa'daise okulda ve spor tesislerindeyaşatılması çokmutlu etti ve devletimlegururlandım.Yunus Emre,Babalar Günü'nü asla 'es' geçmezdi.Hep o arardı, şimdi biz ona gidiyoruz.Daha 20 yaşındaydı. Terhisine24 gün kalmıştı. Günlerimiz onuanmakla, onu ziyaret etmekle geçiyor.Ben de evladımın adının yaşatılmasıiçin başvuruda bulundum,sağ olsun devletim gerekeni yaptı.Evimizin yakınındaki ilkokula vebir parka ismi verildi. Okul yönetimiokulun ilk açıldığı hafta öğrencilereokulun adının nereden geldiğinianlatıyor. Böylelikle çocuklarımızaşehitlik, vatanve bayrak sevgisi dahaküçük yaşlardan itibarenaşılanmış oluyor.Hem de gözümün nurukahraman evladımınadı ölümsüzleşiyor.: Üç oğlum vardı. Üçü de bana çok düşkündü. HerBabalar Günü'nde Ahmet'im, Mehmet'im gelir kucaklaşırdık.En son Babalar Günü'nde bana saat hediye etmişlerdi.Sanki kapıdan girip geleceklermiş gibi... Ciğerimsızlıyor. Şimdi geride bir evladım kaldı. Oturduğumuzapartmana komşularımızın da isteğiyle evlatlarımınismini verdik. 10 dakika bile yalnız kalsalar birbirleriniçok özlüyorlardı. İnşallah ötekidünyada birlikte olacağız. MuratKARAMAN/SABAHAcımız ilk günkü gibi. Oğlumsık sık beni arardı. Şehit olmasındanonur duyuyorum.Türkiye'nin hertarafından vatandaşlarbeni arayarakBabalarGünü'nü kutluyor.Necmettin sayesinde,bir Necmettin kaybettik amamilyonlarca Necmettin'imiz oldu. BuBabalar Günü'nde de mezarına Türkbayrağıyla koştum. İHABabamın mezarını çiçeklerlesüsledim. O benim kahramanım.13 yaşında kaybettimOnun bıraktığı yerden bayrağıben devraldım. Keşke babambenim geldiğim yerleri görseydi.Ancak o şehit olarak en yüksek mertebeyeulaştı. Hem hüzünlüyüm hem de gururluyum./SABAH