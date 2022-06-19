Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Terörist Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 19.6.2022 10:52 Son Güncelleme: 19.6.2022 11:06

SON DAKİKA: MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Terörist Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA: MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! Terörist Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'yi, Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi. Terör ve Güvelik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında operasyonla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberleri: MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'yi Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

"MUHTEŞEM OPERASYONLARDAN BİR TANESİ DAHA"

Terör ve Güvenlşik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "MİT'in altına imzasını attığı muhteşem operasyonlardan bir tanesi daha. Bu etki odaklı harekat, Süleymaniye Kelar'da oldu. Şu ana kadar icra edilen en uzun soluklu harekat. 274 kilometre. Bu harekatı gerçekleştiren SİHA, menzil itibarıyla Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Terörist Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi
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