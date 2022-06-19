SON DAKİKA: MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! Terörist Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'yi Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

"MUHTEŞEM OPERASYONLARDAN BİR TANESİ DAHA"

Terör ve Güvenlşik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "MİT'in altına imzasını attığı muhteşem operasyonlardan bir tanesi daha. Bu etki odaklı harekat, Süleymaniye Kelar'da oldu. Şu ana kadar icra edilen en uzun soluklu harekat. 274 kilometre. Bu harekatı gerçekleştiren SİHA, menzil itibarıyla Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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