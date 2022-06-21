İBB’nin tebligat yalanı tutmadı! 54 ağacı katleden İBB’ye tepki: İstanbul’un ağacına yeşiline savaş açıldı



Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nejdet Balcı

'KESİLEN CEZANIN 54 KATI UYGULANMALIDIR'

Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nejdet Balcı da "İBB Yönetimi kimseye haber vermeden 54 ağacı kesiyor. Neden kestin diye sorulduğunda da, tıpkı Çırağan caddesindeki Çınarlar da olduğu gibi kaçamak cevabını veriyor. "Ağaçlar kurumuştu onunun için kestik". Peki Orman İşletme Müdürlüğünden kesim izin neden almadın? Acaba orman işletmesi yetkilileri geldiğinde kesim izni vermeyeceği, sağlıklı ağaçlar vardı da onun için mi izin almadın? Bakın göreceksiniz kamuoyundan biraz baskı oluşsun, tıpkı Çırağan caddesindeki Çınarlar da olduğu gibi ikinci kaçamak cevabı vereceklerdir 'Hastalıklıydı onun için kestik' diyeceklerdir.

Ağaçların tamamen kuru değilse budama ile ve daha birçok yöntem ile hastalıktan kurtarabileceğimizi biliyoruz. Sağlıklı ağaçlarda da alınacak birtakım tedbirlerle hastalığa yakalanmasının önüne geçebilirsiniz. Ama İBB yönetiminin maalesef böyle bir derdi yok, bu güne kadar da olmadı.

Ayrıca bir husus daha var ki, Çırağan caddesinde kesilen Çınarlar da benzer durumu yaşadık. İBB yönetimi kanun tanımaz, keyfe keder hareket ettiğinde, kanunun öngördüğü ceza çok cüzi kalmakta ve konunu vahameti kamuoyu tarafından tam anlaşılamamaktadır. Şahsi kanaatim kanun koyucu bu cezai tespit ederken bireyi (şahsı) esas almış, kurumların böyle bir hata yapacağını öngörmemiş, para cezasını düşük tutmuş diye düşünüyorum. Ama en azından şimdilik uygulayıcıların, yani orman işletmenin izinsiz kesilen 54 ağacı bir olay olarak değil, her bir ağaç için ayrı bir olay değerlendirmesi yapması ve kesilen cezayı 54 kat fazla uygulaması daha yerinde olacağı kanaatindeyim" şeklinde konuştu.