CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun oğlundan müşteri kavgası! Yıllar önce de aynı yerde terör estirmişti





ORTALIĞIN KARIŞTIĞI BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

Ortalığın karıştığı kavgada CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu Mitan Alican Tanrıkulu baldırından ve yeğeni Mehmet Cemal Tanrıkulu ise bacağından bıçakla hafif şekilde yaralandı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeninin bıçaklandığı kavga kamerada | Video

Olayın ardından Tanrıkulu'nun yaralanan oğlu ve yeğeni kendi imkanlarıyla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçerek tedavi oldu. Hayati tehlikeleri bulunmayan iki kuzen tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ortalığın karıştığı bıçaklı kavga ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.