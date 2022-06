SON DAKİKA: Eski Orman Genel Müdürü Osman Kahveci’den Marmaris’teki orman yangını ile ilgili çarpıcı sözler: Bu müthiş bir rakam...

"DÜNYANIN EN İYİ YANGIN YÖNETİM SİSTEMLERİNDEN BİRİNE SAHİBİZ"

Kahveci, 2002 yılında Orman Genel Müdürü olması ile birlikte Yangın Yönetim Sistemi'ni kurduklarını, bu sistemin buüne kadar her geçen yıl daha da geliştirildiğini ifade etti. Kahveci, "Şu an dünyada en iyi müdahale etki sistemlerinden birine sahibiz. Drone'lar ve Yangın Kuleleri ile insanın gözü ile göremeyeceği her yangın takip ediliyor. Yine bunun dışında duman algı sistemlerimiz var. Bu sistemler egzoz gazı, toz gibi şeyler ile yangın dumanını ayırt edebiliyor." dedi.

"SİSTEM YANGIN İHBARINI FOTOĞRAFINI BİLE ÇEKİP KENDİSİ YAPIYOR"

Kahveci sözlerini şöyle sürdürdü:

Duman algılayan sistem, yangın izlenimini aldığı yere anında odaklanır. Oraya yoğunlaşmasının ardından adeta orman yangınını ihbar eder. Cep telefonlarına mesaj gider, fotoğrafları bile çeker.