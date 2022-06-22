SON DAKİKA: Eski Orman Genel Müdürü Osman Kahveci’den Marmaris’teki orman yangını ile ilgili çarpıcı sözler: Bu müthiş bir rakam...

"HAVALARIN ISINMASI İLE BU TARZ YANGINLAR BEKLENİYOR"

Eski Orman Genel Müdürü ve AK Parti 25.Dönem Milletvekili Osman Kahveci, Marmaris'teki orman yangını ile ilgili sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu. Kahveci, havaların ısınması ile bölgede bu tarz yangınların beklendiğini ifade etti.

"BU MEVSİMDE EN UFAK KIVILCIMDAN DEV BİR ORMAN YANGINI ÇIKAR"

Kahveci, "Yangınlar; doğal nedenler, insani faktörler ve sabotajlar nedeni ile çıkar. Doğal nedenler sıcaklığın yükselmesi, nemin düşmesi, yıldırım düşmesi olarak özetlenebilir. İnsani nedenler ise ihmaller ve dikkatsizliklerdir. Ormana atılan bir cam parçası yangını ortaya çıkarabilir. Diğer neden ise kasti olarak devlete zarar vermek niyeti ile ormanı ateşe vermektir. Bunu da genelde terör ögütleri yaparlar. Bu mevsimde en ufak bir kıvılcımdan dev bir orman yangını çıkar." dedi.