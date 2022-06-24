Son dakika: 15 Temmuz'un sağlık cephesi: "Abdullah Tayyip ilk şehidimizdi"





* Peş peşe yaralılar geliyordu. O gece görevde olmayan doktor arkadaşlar, sağlık çalışanları birer birer hastaneye koştu. Tek yürek olduk. Sabahın ilk ışıklarına kadar mücadelemiz sürdü.

* Erol Olçak ve oğlu Abdullah Tayyip Olçak'a da ilk müdehaleyi ben yaptım. Abdullah Tayyip Olçak ilk şehidimizdi. Pırıl pırıl bir delikanlı. Yüzünde vatana hizmet etmenin gururu vardı. Geldiğinde vefat gerçekleştiğinden bir şey yapılamadı. Onun ardından babası Erol Olçak getirildi. Acil servis o kadar kalabalıktı ki boş olan hiçbir sedyemiz kalmamıştı.