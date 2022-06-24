Son dakika: Kılıçdaroğlu’na tepki: Kuşadası’nı betona çevirdiniz

Sandıktan çıkan sonuca bağlı kalacağını söyleyen Çerçioğlu, sözünü tutmayarak 9 bin 958 metrekarelik araziyi betonlaştırdı. Araziye yapılan Kuşadası Belediyesi yeni hizmet binasının açılışı dün gerçekleştirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün vatandaşların tepkisini çeken binanın açılışına katıldı.
Törene katılanlar ile platform üyeleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Kuşadası Belediyesi şirketi Arya'nın eski Şube Müdürü ve eski CHP üyesi Ahmet Fuat Özen de, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 2016'da göğsünü gere gere kâğıda yazıp gazetecilere ve halka gösterdiği kâğıt ile TARİŞ alanına yeşil alan ve otopark yapacağının sözünü verdi.
Çerçioğlu sadece seçmenlerini değil tüm halkı da yok sayarak Kuşadası'nın göbeğine koskoca binayı dikti. Yazıklar olsun.