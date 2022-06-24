Son dakika: Kılıçdaroğlu’na tepki: Kuşadası’nı betona çevirdiniz





Törenin ardından hizmet binasının karşısında Kuşadası Çevre Platformu üyeleri, 'Her yer beton ve rant', 'Kuşadası'nda turistten çok müteahhit var', 'Park olacaktım, otopark oldum', 'Kuşadası değil beton adası' yazılı pankartlar açarak tepki gösterdi.