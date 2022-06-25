15 Temmuz şehidinin eşi SABAH’a konuştu: En büyük acılarla sınansınlar

Saat 01.00 sularıydı. Kızım Sıla'nın mesajına "İyiyiz merak etmeyin" diye yazdı. 02.30 sularında oğlum gelip, "Anne babam vurulmuş" dedi. 03.00 gibi hastaneye vardık. Eşimin cüzdanıyla bir eşyasını verdiler. Eşimin ekibindeki Özgür'ü gördüm. O içeriye girdi, sonra yanıma geldi, "Durumu ağır" dedi. Bacağından vurulduğunu ve ameliyatın devam ettiğini düşünüyorum. Sonra Özgür'ün telefonu çaldı ve bir şey demeden gitti, ben de arkasından koştum. Bağrışmanın olduğu yere doğru gittim ve kaynım kapıda bayılmıştı. Onları görünce koptu zaten, ondan sonrası yok...

Allah bu FETÖ'cüleri en büyük acılarla sınasın. Ölüm onlar için bir kurtuluş, çeksinler! Adamlar mahkemede neredeyse bizi suçlu çıkaracaklar. Öyle bir kendilerini savunmaları var ki, hiçbir suçları yokmuş gibi anlatıyorlar ve beni mahkemede tehdit ediyorlar. "Çıkacağız, görüşeceğiz, hepiniz bizdesiniz, hepinizin isimleri var" diyorlar ve bunları söyleyen tutuklu kişiler.