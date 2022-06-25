SON DAKİKA | Adalet Bakanı Bozdağ açıkladı: 2023 Erdoğan’ın 2. seçimi olacak

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2023'te yapılacak seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2. seçimi olacağını açıkladı.
Bakan Bozdağ'ın konuşmasından satır başları:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023'te aday olması anayasaya da yasaya da uygundur. Bunun pek çok nedeni var. Bir defa 2014'te yapılan seçim parlamenter sistem içinde yapılmıştır. İki, sembolik Cumhurbaşkanı seçimidir. Üç, sorunsuz seçimdir. Yürütme organı olmayan Cumhurbaşkanlığı seçimidir.
2014 ile birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimine dair maddeler yeniden yazıldı, madde tamamen yazıldı. Aday gösterme şartlarında değişiklik oldu. Önceden partisi ile ilişkisi kesiliyordu. 2014'te Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Başkanlıktan ayrıldı. Cumhurbaşkanı o zaman yürütme organı değildi. Seçim usulü de değişti. Vekil sayısı 600 oldu.
Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılıyor. Cumhurbaşkanı şu an devletin başıdır. Yürütmenin başıdır. Cumhurbaşkanlığı statüsü tamamen değişmiştir.
2018'de yapılan seçim yürütme organı olan, devletin başı olan Cumhurbaşkanı seçimidir.
2017 Anayasa değişiminin yürürlük maddesi olan 18. maddede, cumhurbaşkanı ve parlamento seçimiyle ilgili olan maddelerde, takvimin ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer diyor.
2023 ERDOĞAN'IN İKİNCİ SEÇİMİ OLACAKTIR
Anayasa ne diyor? Cumhurbaşkanı seçimi, statüsü ve değişikliklerin yürürlüğe ne zaman girecek? İlk seçimde. İlk seçim 24 Haziran 2018'de yapıldı. Dolayısıyla 2017 Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanımız ilk defa 2018'de Cumhurbaşkanı seçildi. 2023'te yapılacak seçim Cumhurbaşkanımızın ikinci seçimi olacaktır. Yürürlüğü açıkça yazıyor."