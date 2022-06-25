SON DAKİKA | Adalet Bakanı Bozdağ açıkladı: 2023 Erdoğan’ın 2. seçimi olacak

2018'de yapılan seçim yürütme organı olan, devletin başı olan Cumhurbaşkanı seçimidir.

2017 Anayasa değişiminin yürürlük maddesi olan 18. maddede, cumhurbaşkanı ve parlamento seçimiyle ilgili olan maddelerde, takvimin ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer diyor.

2023 ERDOĞAN'IN İKİNCİ SEÇİMİ OLACAKTIR

Anayasa ne diyor? Cumhurbaşkanı seçimi, statüsü ve değişikliklerin yürürlüğe ne zaman girecek? İlk seçimde. İlk seçim 24 Haziran 2018'de yapıldı. Dolayısıyla 2017 Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanımız ilk defa 2018'de Cumhurbaşkanı seçildi. 2023'te yapılacak seçim Cumhurbaşkanımızın ikinci seçimi olacaktır. Yürürlüğü açıkça yazıyor."