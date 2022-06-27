Türkiye kahramanını hiç unutmadı

15 Temmuz hain darbe kalkışmasında Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in, memleketi Kayseri'de, babası Yahya Kemal Yiğit tarafından yaptırılan Şehit Cennet Yiğit Anı Evi, ziyaretçi akınına uğruyor. Bünyan ilçesindeki aile evinin alt katındaki anı evini 6 yılda 18 bin kişi ziyaret etti. Cennet'in eşyalarının yer aldığı anı evine Türkiye'nin dört bir yanından ve yurtdışından gelenlar var. Şehidin babası Yahya Kemal Yiğit "Anı evinde Cennet'in üniforması, patlamada kırılan telefonu, çeyizindeki eşyalar, nişanlandığında kesilen kurdelesi ve onu şehit eden hain pilotların F-16 uçağından attıkları misket bombası parçalarından oluşan 500 parça bulunuyor. İnsanlarımızın şehitlerine sahip çıkmaları bizleri mutlu ediyor" dedi.Anı evini ziyaret ederlerini Cennet'e yazdıkları notlar ağlatan cinsten. Bir ilkokul öğrencisi "Cennet abla ben de senin gibi polis olacağım" yazarken, Uzman Çavuş Üzeyir Emre Yalçın "Sen içimizdeki hainler tarafından şehit edildin. Senin öcünü almak için şehit olana kadar mücadele edeceğim. Rahat uyu şehidim" notunu düştü. Azerbaycanlı Huseynov Sabuhi ise "Allah, Cennet'in simasında tüm şehitlerimize rahmet eylesin.Aslanın dişisi erkeği olmaz. Gurur duydum" ifadelerine yer verdi. 11. sınıf öğrencisi Ayşegül ise "Cennet abla, FETÖ'nün köpeklerinin hain oyunları karşısında bizim için savaştın ve şehit oldun. Hiç merak etme, bu vatan artık bize emanet. Ben de polis ocağım" satırlarını yazmış. Şehit babası Yahya Kemal Yiğit kızının anı defterine "Ben de özel harekatçı olacağım" diyen bir çok gencin sözünü tutarak polis olduğunu ve kendilerini üniformalarıyla ziyaret ettiğini söyleyerek "Bir Cennet gitti ama bin Cennet geliyor" dedi.Baba Yiğit "Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla o hain gecenin seyri değişti. Allaha binlerce şükür ki, bu vatan için çocuklarımız şehit düştü. Şehitlerimiz birileri gibi tankların arasından sıvışıp, belediye başkanının evinden darbeyi canlı yayında izlemedi. Tarih, "Darbe olsa tankların önüne ilk ben çıkarım" deyip tankların arasından nasıl sıvışanları da yazacak" diye konuştu. Anne Huriye Yiğit ise "Acılarımız ve özlemlerimiz hep taze. Tek tesellimiz kızımın şehit olması" dedi.