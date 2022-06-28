15 Temmuz şehidi Fırat Bulut’un son sözleri yürekleri dağladı





Çanakkale'de ortaokul talebelerini şehit verdik. Fırat, ailesine çok düşkündü. 'Haksızlık karşısında mücadele etmemiz lazım' derdi. Bizim o acıyı unutmamız mümkün değil. Biz aynı şey olsa yine çıkarız. Kimse aklına farklı şeyler getirmesin. Suriye'yi, Libya'yı görüyoruz. Bizim için vatan her şeyden önemli. Allah, devletimize milletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.