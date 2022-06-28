HDP’den talimat verdi CHP boyun eğdi! PKK’lı teröristlerin yakınlarına böyle kucak açtılar

(Mehmet Karakış)

BOYNU EĞİK AÇIKLAMA

Bu arada HDP İl binası önünde milletvekili Tülay Hatimoğlu'nun yaptığı basın açıklamasına CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi ile birlikte diğer il yöneticilerinin katıldığı görüldü. Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki HDP il binası önünde toplanan grup önceki gün polisin düzenlediği operasyonda HDP kontenjanından Seyhan Belediye Meclis Üyesi seçilen ve başkan yardımcısı Funda Buyruk'un aralarında bulunduğu kişilerin gözaltına alınmasıyla ilgili basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına katılan CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi'nin ön saflarda yer aldığı, objektiflere ve kameralara görünmemek için sürekli başını öğe eğdi gözlerden kaçmadı. Bir grup CHP'liler de sosyal medya hesaplarında paylaştıkları HDP'nin basın açıklamasındaki fotoğrafları sildikleri yerine CHP'nin amblemini koydukları görüldü.

Adana’da ağaç katliamı: CHP’li Seyhan Belediyesi yeşil alana beton döktü!