Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 saat süren kabine toplantısının ardından kamera karşına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan,7'den 70'e her kesime müjdeler verdi. Asgari ücretliye, memura, emekliye, Yaşlı engelli aylığı alanlara gençlere, öğretmen adaylarına şeker hastası çocuklara kadar yapılacak düzenlemeleri tek tek sıraladı.
Beştepe'de yapılan Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında kritik mesajlar ve peş peşe müjdeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan Suriye'ye yeni bir harekat sinyali verdi.
Başkan Erdoğan, Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yükse kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlanıyoruz" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:
DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU VERDİK: Efes-2022 Tatbikatı'nda ordumuzun gücünü bir kez daha gördük. Bu tatbikat dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren bir program olarak başarıyla icra edilmişti. Gerek terörle mücadelede gerek bölgesel krizler konusunda tehdidi yerinde yok etme konusunda başarıyla hareket ediyoruz. İnsani hassasiyet üzerine inşa edilmiş ilkeli duruşumuzu gösteriyoruz. Ülkemizin güvenlik kaygılarına saygı duymayan hiçbir yapının sahip olduğumuz güç ve imkanlardan faydalanma hakkına sahip olmayacağını belirtmek istiyorum.
SURİYE'DE YENİ HAREKAT SİNYALİ
Bize yöneltilen tenkitlerin eksikliklerimizden değil, Türkiye'nin uluslararası taahhütlerine bağlı olarak kendi, istikametinde yürümesinden kaynaklandığını biliyoruz. Bizi hedeflerimizden uzaklaştırma çabalarının beyhude olduğunun altını çizmek istiyorum. Yaşadıklarımızdan çıkardığımız dersler ışığında azimle yolumuza devam edeceğiz. Sınır ötesi harekatlarımız, krizler konusunda sergilediğimiz dengeli, tutarlı tavır gibi... Yeni harekatlara başlayacağız.
Suriye sınırında oluşturduğumuz güvenlik koridorunun eksikliklerini tamamlamak için hazırlıklarımız bitince yeni harekatlara başlayacağız. Akdeniz ve Ege konusunda gereken adımları atmaktan asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Pek çok coğrafyada kardeşlerimize destek olmak için attığımız adımlara devam ediyoruz.
YERLİ VE MİLLİ ÇALIŞMALAR: Türkiye'nin enerji konusundaki önemli adımının bir an önce insanlarımızın hizmetine sunulmasını biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Uzaya göndereceğimiz uydular yerli ve milli çalışmalarımızın ürünü olacaktır.
YANAN ALANLAR YEŞİLLENDİRİLECEK
Marmaris'teki yangını yakından takip ederek, afetin sona ermesi için gerekli tüm adımların atılmasını sağladık. Uyumlu yapılan çalışma neticesinde her ne kadar 5 bin hektarı aşkın alanda ciddi bir ağaç vs. yanmışsa da herhangi bir ölüm yaralanma olmadığı bizim teselli kaynağımız olmuştur. Yoğun bir şekilde ağaçlandırma çalışmalarına gireceğiz. Burada aynı çalışmayı yaparak inşaallah yine yeşilimize kavuşacağız. Millete hizmet ülkeye hizmet derdi olmayanların gökyüzünde helikopter arayışı gibi... Bu zavallılarla ülkede siyaset yapılmaz. Biz işimizi biliyoruz. Gereği neyse onu yapıyoruz. Bütün itfaiyeciler, STK'larla faaliyet yürüterek toplam 60 hava aracı 613 arazöz ve suikmal aracı, 203 iş makinesi 5 bin 700'e yakın personel 2 bin 100'ün üzerinde gönüllü kişilerden oluşan bir ekiple yangına müdahale edilmiştir Bay Kemal... Yanan alanlar yeşillendirilecektir. Muğla Büyükşehir Belediyesi sende... Acaba ne yaptınız? Biz burası CHP Belediyesi demedik. Atılması gereken adımları attık.Yine olsa yine yaparız.
BELGELERLE ANLATACAĞIZ: Yarın(Bugün)İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gideceğiz. PKK-YPG konusunda sergilenen riyakarlığı muhattaplarımızın yüzüne belgeleri ve görüntüleri ile ileteceğiz. Bu tablo değişmeden Türkiye'den olumlu bir yaklaşım sergilenmesini beklemesinler.
ADANA'DA PETROL BULDUK: Karadeniz gazı ülkemiz için bir umut ve moral kaynağı olmuştur. 4 sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle arama faaliyetlerimizi kesintisiz aramaya kararlıyız. Yerin altında ne varsa azlığına, çokluğuna bakmayan milletimizin emrine vermeyi hedefliyoruz.Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlanıyoruz.
MADENLERİ BULACAĞIZ VE İNSANIMIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ:Hali hazırda nadir elementlerin üretimleri ve bunların nihai çalışmaların %95'i Çin'de gerçekleştirilmektedir. Bu ürünlerin üretimi ve tedariğinde sorunlar çıkmıştır. Geçmişte türlü kampanyalarla, engellemelerle ülkemizin dışında tutulduğu bu alana artık güçlü bir şekilde girme vaktinin geldiğine inanıyoruz. Eskişehir'de ilk etapta yıllık bin 200 ton cevher işletecek üretim tesisi kuruyoruz. Amacımız tesis tam kapasiteye ulaştığında burada 500 bin ton cevher işletmek. Türkiye'nin 2053 vizyonu bakımından hayati öneme sahip bu projenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
İnşallah önümüzdeki aylarda enerji konusunda milletimizin huzuruna yeni müjdelerle gelmeyi umut ediyoruz. Madenleri bulacağız, çıkaracağız ve insanlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz.
VAZİFEMİZ MİLLETE HİZMET ETMEK: Küresel ekonomide yaşanan dalgalanma, tüm boyutlarıyla etkisini sürdürüyor. Ülkemize diz çöktüremediler. Türkiye Ekonomi Programını sürdürmeye devam edeceğiz. Büyüme kesintisiz devam ediyor.Turizm toparlandı. Tarımda iyi bir sezon yaşanıyor. Sanayimiz harıl harıl çalışıyor. Savunma Sanayimiz katlanarak gelişiyor.Bir kısım mandacı siyasetçi ve iktisatçının Türkiye'nin üzerine beton dökmeye çalışmasını esefle takip ediyoruz. Aslında tespitlerini değil temennilerini dile getiriyorlar. Biz kendimiz asla kötüyle mükayese etmiyoruz. Bizim vazifemiz milletimize en iyisini vermektir.
MİLLETİMİZ BİRAZ DAHA SABRETSİN: Enflasyonda yaşanan ciddi yükseliş hepimizin canını sıkmıştır. Özellilkle enflasyondaki yükselişin yükünü bir müddet daha çekeceğiz. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz. Bizim hükümete geldiğimiz 2022 yılında toplanan her 100 liranın 86'sı faize gidiyordu. Bugün toplanan 100 liranın 15 lirası faiz ödemesinde kullanılmaktadır. Hakikat budur.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TBMM'YE ÇAĞRI: CUMHURBAŞKANI MAAŞ DÜZENLEMESİNİ PAKETTEN ÇIKARIN
Kamu hizmetlerinin, ücretlilerin dar gelirlilerin hayatlarının belli bir seviyenin altına düşmemesi için çalıştık ve tedbir aldık. Hala faiz ödemelerini dillerine dolayanların gerçek niyetlerini ise küçük bir örnekle kamuoyuna sunmakta fayda görüyoruz. Bizim hükümete geldiğimizde toplanan her 100 liranın 86 lirası faize gidiyordu. Ek bütçenin 217 milyar lirası personel ödemesi, 154 milyar TL sosyal güvenlik kuruma yapılacak transferler, 134 milyarı vatandaşlarımıza daha uyguna verilecek elektrik ve doğalgaz desteği, 45 milyar lirası dezavantajlı kesimlere yapılacak yardımlar. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına kopararak bir çift söz söylemek istiyorum. Bay Kemal yandaşı ve tayfasına. Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri, merhum başkanların ailesine yapılan ödemedir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun emekli milletvekili maaşı Cumhurbaşkanı maaşına ektir. Son bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafı işi öyle zıvanadan çıkardı ki bu zihniyeti taşımak mümkün değildir. Meclis'ten buradan talep ediyorum: Ek bütçenin Cumhurbaşkanı maaş ödeneğinin kanun maddesinden çıkarılmasını talep ediyorum.
ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMALARI TAMAMLACAK: Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun, hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmemektir. Detaylarını açıklayacağımız bu çalışmanın emeklilerimize ve çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. NATO görüşmelerinden döner dönmez açıklayacağım. Ayrıca memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yeni yatırımlarla, yeni fırsatlarla ve yeni finansman kaynaklarıyla istihdamı ve üretimi destekliyor, ihracatçıları pazarlarını büyütmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Bize yan gelip yatmak yoktur. Dünyada başı dik gezebilmenin tek yolu budur.
ATANAN ÖĞRETMEN SAYISI 750 BİNE ÇIKACAK: Öğretmen adayları 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde MEB tarafından başlatılacak. Atanan öğrenen sayısı 750 bine çıkacak. Mevcut 1,2 milyon öğrenmenin 3 te 2 si bizim dönemizde atanmış olacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN
Sözlerim son vermeden önce Kurban Bayram tatili ile 15 Temmuz arasında kalan 2 günün de idari izin kapsamına alınarak tatilin 9 gün olacağını duyurmak istiyorum.
YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK: Aile bakanlığı yardım programından yararlanan aileleri dinleyecek mevcut destek programları gözden geçirilerek. 15 milyarlık aile destek programının ilk ödemsiniz temmuzda yapıyoruz .Tip 1 insülin tedavisi gören çocukların hayat kalitesini artırmak İçin glikoz ölçüm cihazı temin edeceğiz Yaşlı engelli bakım ev temizliğinden kişisel bakımına kadar tüm ihtiyaçların karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecek.
GENÇLERE MÜJDE YURTLARDAN ÜCRETSİZ YARARLANACAKLAR: Gençlik ve spor bakanlığa bağlı spor okulları seksen bir ilde hizmet verecek. Yüzmeden tenise eskrimden güreşe , jimnastikten judoya kadar her türlü spor imkanı verilecek. Geçen yok 2 milyon 745 evladımız istifade etmişti bu yıl bu imkanlardan 4 milyon çocuğumuzu sporla buluşturmak İçin hazırlıklarımızı tamamladık.
Yaz aylarında. Gönüllerince seyahat edebilmeleri sağlanacak 81 ilin tamamında. Yurtlarımız 15 Temmuz 1 Eylül tarihlerinde ücretiz konaklamalarına açık olacak. Gençlerimiz rezervasyonla bu yurtları kullanabilecekler