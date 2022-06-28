YANAN ALANLAR YEŞİLLENDİRİLECEK

Marmaris'teki yangını yakından takip ederek, afetin sona ermesi için gerekli tüm adımların atılmasını sağladık. Uyumlu yapılan çalışma neticesinde her ne kadar 5 bin hektarı aşkın alanda ciddi bir ağaç vs. yanmışsa da herhangi bir ölüm yaralanma olmadığı bizim teselli kaynağımız olmuştur. Yoğun bir şekilde ağaçlandırma çalışmalarına gireceğiz. Burada aynı çalışmayı yaparak inşaallah yine yeşilimize kavuşacağız. Millete hizmet ülkeye hizmet derdi olmayanların gökyüzünde helikopter arayışı gibi... Bu zavallılarla ülkede siyaset yapılmaz. Biz işimizi biliyoruz. Gereği neyse onu yapıyoruz. Bütün itfaiyeciler, STK'larla faaliyet yürüterek toplam 60 hava aracı 613 arazöz ve suikmal aracı, 203 iş makinesi 5 bin 700'e yakın personel 2 bin 100'ün üzerinde gönüllü kişilerden oluşan bir ekiple yangına müdahale edilmiştir Bay Kemal... Yanan alanlar yeşillendirilecektir. Muğla Büyükşehir Belediyesi sende... Acaba ne yaptınız? Biz burası CHP Belediyesi demedik. Atılması gereken adımları attık.Yine olsa yine yaparız.