Son dakika: İBB’nin rezaletine tepkiler dinmiyor! Beyazıt Meydanı’nı yap-boza çevirdiler





NEDİM KAYAN:

"30 yıldır burada çalışıyorum. Bu zamana kadar böyle bir rezillik görmedim. 3 yıldır burada çalışmalar devam ediyor. Buraya döşenen taşlara bakın burada insan yürüyebilir mi? Çocuklar takılıp düşüyor."