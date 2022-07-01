15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerden CHP, İYİ Parti ve HDP'ye tepki: "Acımızla dalga geçiyorlar"

"ELLERİNE FIRSAT GEÇSE İLK BİZİ YARGILARLAR"

Şehit Fahrettin Yavuz'un ağabeyi Fuat Yavuz, "Serbest kalır kalmaz onların yanına gittiler. Ben 15 Temmuz davalarının çoğunda bulundum. Her şey kayıt altında olmasına rağmen yine de bizi suçlayıp bizden özür bekliyorlardı. Bunların ellerine bir fırsat geçsin ilk yargılayacakları bizleriz. 'Neden darbeye karşı geldiniz', 'Neden kalkışmaya karşı durdunuz?' diye. O fotoğraf yüreğimizi yaktı. O günkü acılarımızı yeniden tazelendi. O acının aynısını tekrar yaşadık. Bizim vergilerimizle maaş alanlar, okuyanlar, bizim silahlarımızla bize ateş açtılar. Benim kardeşimin kafatasını paramparça ettiler. Bu kadar acı bir olay yaşadık. Şimdi acımız tazelendi."