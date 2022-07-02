Tek yumurta ikizlerini hainlerin bombası ayırdı! Eşini aradı helallik istedi dakikalar sonra şehit oldu

KEŞKE ERKAN'I UYANDIRMASAYDIM DEMEDİM

"Annemi arayıp keşke Erkan'ı uykusundan kaldırmasaydım dediğim bir an olmadı" diyen Volkan Yiğit, "Keşke ben de o gece şehit olsaydım. O şehitliğe koştu, ben de gaziliğe. Ölmek var dönmek yok dedik, buradayız dedik. Marketi açmaya bile gitmedik. Sabah 5'te marketi açıyorduk, 6.30 da ikizim şehit oldu. Yarın yine darbe girişimi olsa ve öleceğimi bilsem darbeye karşı koymak için gözümü kırpmadan yine giderim. İyi ki o gün biz gittik. Biz engel olmasaydık o zaman bizim çocuklarımız daha kötü bir yaşam sürecekti. Çocuklarımız öyle bir hayat yaşamasın diye Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın çağrısıyla darbeye direndik. İyi ki de meydanlara çıktık" dedi.