Son dakika: Yeşil alan vaadiyle şov yapmıştı! Özlem Çerçioğlu’na vatandaşlarda sert tepki: Bu yalanı affetmeyiz

VATANDAŞLA DALGA GEÇTİLER

26 yaşındaki turizmci Abdulkadir Saygın, "Kuşadası'nda yaşayan biri olarak her sene Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun söylediğinden hep farklı icraatlar yaptığını görüyorum. Referandumda söylenenin aksine bir proje gerçekleşti. Adeta vatandaşla dalga geçercesine referandumun aksine yeşil alan yapılmadı, yerine bina dikildi. Referandumda halkın ne düşündüğünü öğrenmek istediler. Sanırım bu yüzden referandum yapıldı. Buradaki yeşil alan dedikleri sadece yeşilimsi çim sermek oldu. O çimlerin bir kısmı da serdikten kısa süre sonra sarardı. Bir vatandaş olarak Özlem Çerçioğlu'nun söylediği ve söz verdiği bir şeyi bir gün olsun yaptığını görmek istiyorum" dedi.