Son dakika: CHP’nin 128 milyar dolar yalanı tescillendi! Üst mahkeme, ana muhalefet partisinin yaptığı itirazı reddetti

CHP'nin mahkemenin kararına itirazının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddine karar verildiği bildirildi. Berat Albayrak'ın CHP'den tahsil edilecek olan 60 bin TL'nin tamamını Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlayacağı belirtildi.

Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Yakın siyasi tarihimizin en büyük iftirası '128 milyar dolar yalanını' konu alan, müvekkil Sayın Berat Albayrak adına açmış olduğumuz dava hakkında Türk mahkemeleri nihai kararını vermiştir. İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/61 Esas ve 2022/209 Karar sayılı numarası ile kabulüne karar verildiğini; işbu karara karşı yapılan itirazın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddine karar verildiğini ve davalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin, müvekkil Sayın Albayrak'a attığı iftiralar nedeniyle tazminat ödemeye mahkûm olduğunu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

YALAN TESCİLLENDİ

Dava kapsamında tescillenen CHP'nin yalanı, ilk aşamada tarafımızca ciddiye alınmamış, müvekkil Sayın Albayrak'ın görev aldığı dönemde defalarca uğramış olduğu iftira silsilelerinden biri olarak düşünülmüş ve bu iftiranın da diğer iftiralar gibi milletimizin vicdanında kabul görmeyeceği bilinciyle hareket edilmiştir. Devam eden süreçte ise, meselenin ucuz ve pespaye bir yalandan ziyade; CHP'nin tek bir merkezden yönettiği, genel başkanından milletvekiline, il başkanından birçok yöneticisine kadar bilinçli bir şekilde iştirak ettikleri organize bir iftira kampanyası olduğu anlaşılmıştır.

BİR KURUŞU BOŞA HARCATMADI

Çok iyi bilindiği üzere müvekkil Sayın Albayrak, milletinin hizmetinde olduğu süre boyunca devletin malı 'yetimin hakkı' şiarıyla hareket etmiş, devletin bir kuruşunu dahi boşa harcamamış ve harcatmamıştır. Dava dilekçesinde ve ilgili kurumların kamuoyu nezdinde yapılan açıklamalarında açıkça belirtildiği üzere; 'Merkez Bankası'nın herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma ya da buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir.' Nitekim bu kadar büyük ve organize bir yalana konu edilen bu iftira, son derece yalın ve gerçek bir ifade ile bertaraf edilmiş ve milletimizin vicdanında her daim mahkûm olan CHP, yargı süreci sonunda da yalanlarıyla haksız bulunmuştur.

RAKAMLAR ORTAYA KOYUYOR

Sayın Albayrak bakanlığı devralmadan önce 98.4 milyar dolar olan rezerv; görevi bıraktığı Kasım 2020 tarihinde ise tarihte örneği olmayan finansal saldırılara, yabancı ülke yaptırımlarına ve ağır pandemi şartlarına rağmen 85.2 milyar dolar olmuştur. Dönemin koşulları düşünüldüğünde, ekonomi yönetiminin büyük bir başarı sergilediği ortadadır. Bu başarının yanı sıra Merkez Bankası, tarihinde görülmemiş bir şekilde toplam 165 milyar TL'nin üzerinde kâr elde ederek rekor kırmıştır. Tüm bu rakamlar son derece şeffaf ve dileyen herkesin ulaşımına açık olduğu halde, bu yalanı ortaya atmanın etki ajanlığından başka bir anlam ifade etmediği ortadadır."