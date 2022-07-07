Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesine taziye telefonu
Giriş Tarihi: 7.7.2022 14:26 Son Güncelleme: 7.7.2022 14:42

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesine taziye telefonu

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesine taziye telefonu

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan görüşmede, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve en üst düzeyde cezalandırılması için gereken adımları en güçlü şekilde atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın evini ziyaret ettiği esnada, merhum doktorun annesi Zekiye Karakaya ve ağabeyi Mehmet Murat Karakaya ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan, görüşmede, doktor Ekrem Karakaya'nın menfur bir saldırı sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve en üst düzeyde cezalandırılması için gereken adımları en güçlü şekilde atmaya devam edeceklerini belirtti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesine taziye telefonu
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