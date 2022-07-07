Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Erdal Acar soruşturmasında yeni gelişme! Adliyeye sevk edildiler
Giriş Tarihi: 7.7.2022 08:37 Son Güncelleme: 7.7.2022 08:49

SON DAKİKA: Erdal Acar soruşturmasında yeni gelişme! Adliyeye sevk edildiler

EMİR SOMER EMİR SOMER
SON DAKİKA: Erdal Acar soruşturmasında yeni gelişme! Adliyeye sevk edildiler

Son dakika haberi... İstanbul’da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda İş Adamı Erdal Acar ile birlikte gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi: Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul'un özellikle Anadolu Yakası'nda faaliyetler yürüten bir suç örgütüne yönelik İstanbul, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin İlleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Son Dakika: Erdal Acar da gözaltına alınmıştı… Adliyeye sevk edildiler | Video

122 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Suç örgütünün çok sayıda "Nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarına karıştıklarının belirlendiği ifade edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, altı av tüfeği, kalem şeklinde bir suikast silahı, bir susturucu, bin mermi, bir çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.

Erdal Acar da gözaltına alınmıştı! İşte ayrıntılar: "Çete Elebaşı" sıfatıyla alınmış | Video

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

Operasyonda İş Adamı ve Beşiktaş Spor Kulübü Eski Yöneticisi Erdal Acar da gözaltına alındı. Erdal Acar'ın "Çete Elebaşı" sıfatıyla gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA | Erdal Acar soruşturmasında flaş gelişme! İkinci defa uzatma kararı alındı: Ünlü isimler ifadeye çağırıldı

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Erdal Acar soruşturmasında yeni gelişme! Adliyeye sevk edildiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA