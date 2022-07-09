İstanbul’da Kurban Bayramı coşkusu! Ayasofya Cami tıklım tıklım

İstanbul'da binlerce kişi Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. İstanbul'un fethinin sembolü olan seneler sonra tekrar cami olarak hizmet vermeye başlayan Ayasofya Camii başta olmak üzere Fatih, Süleymaniye, Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca camileri bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar tarafından doldu.