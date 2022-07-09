Son dakika: Kılıçdaroğlu’ndan ikiyüzlü siyaset! PKK’nın katlettiği doktora sessiz kaldı

Konya Şehir Hastanesi'nde görev yaptığı sırada silahlı saldırı sonucu öldürülen doktor Ekrem Karakaya cinayetinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olaydan hükümeti suçladı ve bu sözleriyle sosyal medyada büyük tepki çekti.
Doktor Karakaya'nın ölümünü siyasi şov malzemesi yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da 31 Ağustos 2015'te yol kesen PKK'lı teröristlerin otomobiline ateş açarak katlettiği doktor Abdullah Biroğul için ise sessiz kaldı. Vatandaşlar, sosyal medyada bu çifte vurgu yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'daki terör saldırısında bırakın PKK'yı kınamayı, terör örgütünün adını bile ağzına almadığını vurguladı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da PKK terör örgütü tarafından katledilen doktor Biroğul'un ölümü sonrası neden tek kelime etmediğini sordu. Kılıçdaroğlu'nun o dönem bırakın PKK'yı kınamayı, PKK terör örgütünün adını dahi ağzına almadığı, hatta tek bir açıklama yapmadığı ortaya çıktı.
Diyarbakır'da ailesi tarafından sessiz şekilde toprağa verilmişti. Biroğul'un ölümü sonrası ne Kılıçdaroğlu ne de Türk Tabipler Birliği PKK'nın adını ağızlarına almamıştı. Konya'da öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın ölümünü siyasi şova dönüştürmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun, Diyarbakır'da görevine giderken PKK terör örgütü tarafından katledilen doktor Biroğul'un ölümü sonrası neden sessiz kaldığı ise merak konusu oldu.
KILIÇDAROĞLU ŞEHİT DOKTOR İÇİN TEK KELİME ETMEDİ
Türk Tabipleri Birliği, Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesinin ardından 7-8 Temmuz'da iş bırakma kararı aldı. Yapılan açıklamada, "Dün bize, 'Giderlerse gitsinler' diyenlere sesleniyoruz. Bugün bir meslektaşımız sonsuzluğa gitti. Siz de sorumlusunuz" denildi. Bu açıklamaya sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. Bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları ise şöyle:
"Diyarbakır Kulp'ta PKK tarafından katledilen Dr. Abdullah Biroğul için yayınladığı taziye mesajında PKK diyemeyip 'uğradığı silahlı saldırıda' yazan TTB uzun yıllardır terörist sempatizanlarının yuvasıydı. Üstüne Apo'ya özgürlük platformu kurucusu kadını başkan seçtiler."
"Dr. Abdullah Biroğul. 2013 Cerrahpaşa mezunu. Diyarbakır'da görev yerine giderken katledildi. Sessiz sedasız toprağa verildi. Niye kimse ses etmedi? Çünkü katleden PKK'ydı. TTB neredeydi?"
"Grev nedeni öldürülen bir doktor olsaydı, yıllar önce PKK tarafından katledilen Abdullah Biroğul için de greve giderlerdi. Amaç net, iktidarı devirmek. PKK katledince 'Savaş öldürür' diyenler merhum Dr. Ekrem Karakaya için Fahrettin Koca'yı ve iktidarı suçluyor!"
TTB PKK'YI KINAMADI
Diyarbakır'da görevine giderken PKK terör örgütü tarafından katledilen doktor Biroğul'un ölümü sonrası her kesimden tepki geldi, açıklamalar yapıldı. Ancak Türk Tabipler Birliği o dönem yaptığı yazılı açıklamada ne terör örgütü PKK'dan ne de terörden bahsetti. Açıklamada, "Kendi aracıyla seyir halinde iken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" denilerek PKK tarafından şehit edilen bir doktorun ölümü basite alındı, terör örgütü kınanmadı.