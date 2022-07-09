Son dakika: Kılıçdaroğlu’ndan ikiyüzlü siyaset! PKK’nın katlettiği doktora sessiz kaldı





TTB PKK'YI KINAMADI

Diyarbakır'da görevine giderken PKK terör örgütü tarafından katledilen doktor Biroğul'un ölümü sonrası her kesimden tepki geldi, açıklamalar yapıldı. Ancak Türk Tabipler Birliği o dönem yaptığı yazılı açıklamada ne terör örgütü PKK'dan ne de terörden bahsetti. Açıklamada, "Kendi aracıyla seyir halinde iken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" denilerek PKK tarafından şehit edilen bir doktorun ölümü basite alındı, terör örgütü kınanmadı.