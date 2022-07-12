AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Srebrenitsa’dan dünyaya seslendi: Acılar unutulursa tekrarlanır

1995 yılının Temmuz ayında insanlık tarihinin en büyük katliamlarından biri gerçekleştirildi. Sırp güçleri, sistematik olarak yürüttükleri katliamlarda sadece Srebrenitsa'da 8 bin 372 Boşnak Müslüman'ı katletti. Katliamın 27. yıldönümünde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki Türkiye heyeti ile birlikte anma törenine katıldık. Programa AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katıldı.
Kurtulmuş, soykırıma uluslararası camianın sessizliğinin en az soykırım kadar insanlığın hafızasında derin izler bıraktığını söyledi. İnsanlık tarihine kara leke olarak geçen soykırımının kurbanı şehitlerin geride kalan kederli yakınlarına ve tüm Boşnak kardeşlerine en içten taziyelerini sunan Kurtulmuş, Türkiye adına "bu insanlık suçunu" bir kez daha en kuvvetli ifadelerle lanetlediğini aktardı. Kurtulmuş, rahmetli Aliya İzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" sözünü hatırlattı.
SAVAŞ SUÇLULARI YARGILANSIN
Srebrenitsa'da yaşanan tarifsiz acının hala hissedildiğini belirten Kurtulmuş, "Srebrenitsalı bir yavrunun, belleğimize kazınan 'Çocukları küçük kurşunlarla mı vururlar anne, akar mı onların da kanları?', o çığlığı bugün de yüreğinde hisseden, insanlık adına, bundan sonra bir daha bu duyguların yaşanmaması için gayret gösterenlere ne mutlu." ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, soykırım suçlularının uluslararası alanda en ağır şekilde cezalandırılmasının önemine işaret ederek, acıların tekrarlanmaması için küresel ölçekte artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobiye karşı hep beraber mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
ERDOĞAN'IN MESAJINI OKUDU
Kurtulmuş ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek halkına yolladığı mesajı okudu. Erdoğan, "Bosna-Hersek'in, toprak bütünlüğü dahilinde, güçlü ve müreffeh bir ülke olarak varlığını sürdürmesi, Srebrenitsa'da ve Bosna-Hersek'in diğer bölgelerinde kaybettiğimiz şehitlerimize karşı borcumuzdur" dedi.
HOLLANDALI BAKANI ELEŞTİRDİ
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma töreninde konuştu. Aynı törende Hollanda Savunma Bakanı Kasja Ollongren de konuşarak kurbanların ailelerinden özür diledi. Ancak Ollongren'in Srebrenitsa'daki katliamın ortaklarından Hollanda Barış Gücü'nü aklamaya çalışan konuşması Kurtulmuş tarafından sert şekilde eleştirildi: "Uluslararası camia Sırp saldırganlığı karşısında çaresiz kaldı. Soykırım gözgöre göre geldi. Şimdi kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Hollanda ve BM güçleri soykırımı önleyebilirdi."
50 KURBAN DAHA TOPRAĞA VERİLDİ
Soykırımda öldürülen 50 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi. Aralarında 3 reşit olmayan erkek çocuğun bulunduğu kurbanların defni sırasında duygusal anlar yaşandı. Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilenlerin sayısı 6 bin 721'e yükseldi. BM, Srebrenitsa'yı Boşnaklar için "güvenli bölge" ilan etmişti. Hollandalı askerler karargâha sığınanlara 'güvende olacaklarını' söylemişti. Ancak sonra sığınanları Sırplara teslim ettiler.