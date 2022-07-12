AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Srebrenitsa’dan dünyaya seslendi: Acılar unutulursa tekrarlanır





Kurtulmuş, soykırıma uluslararası camianın sessizliğinin en az soykırım kadar insanlığın hafızasında derin izler bıraktığını söyledi. İnsanlık tarihine kara leke olarak geçen soykırımının kurbanı şehitlerin geride kalan kederli yakınlarına ve tüm Boşnak kardeşlerine en içten taziyelerini sunan Kurtulmuş, Türkiye adına "bu insanlık suçunu" bir kez daha en kuvvetli ifadelerle lanetlediğini aktardı. Kurtulmuş, rahmetli Aliya İzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" sözünü hatırlattı.