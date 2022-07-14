Son dakika: Datça yangını 2’nci gününde! Havadan ve karadan etkin mücadele başlatıldı!

Son dakika haberleri: Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye mahallesinin Hava Radar mevkiinde 13 Temmuz saat 12.21'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının tespit edilmesi ile 14 dakikada ilk müdahale yapıldı.

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Mesudiye Mahallesinde alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması sonucunda, evler tahliye edilmeye başlandı. Yöre halkı ve tatilcilerin güvenli bölgelere tahliyesi gerçekleştirildi. Bölgede rüzgarın hızı 50 kilometreye kadar çıkarken, kızılçam bitki örtüsünün hızlı yanan bir tür olması da durumu olumsuz etkiledi. Yangın bölgesine giden yollar trafiğe kapatıldı.

Akşam saatlerinde doğru, yangın iki noktada etkili olmaya başladı. Yangında Mesudiye Mahallesi, Hayıtbükü ve Döşemealtı mevkileri olumsuz etkilendi. Mesudiye ve Hayıtbükü arasındaki sırtlar zeytinlik ve ziraat alanlarında alevler etkisini sürdürdü.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER ÇALIŞTI

Akşam saatlerinde yangınla mücadele karadan yoğun bir şekilde sürüyor. İş makineleri, yangın bölgesinde emniyet şeridi ve arazözler için yol açıyor. Yangın söndürme işçileriyse, alevlerle savaşmaya devam ediyor. Gece görüş sistemine sahip iki yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı.

12 HELİKOPTER 5 UÇAK YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Yangının 2'nci gününde rüzgar şiddetini biraz azalttı. Akvaryum Koyu ve Kızılbük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan yangında, günün aydınlanmasıyla birlikte söndürme çalışmaları havadan ve karadan etkin bir şekilde sürdürüldü. İlk grup olarak 12 helikopter gün doğumuyla birlikte kalkış yaptı. 1 amfibik CL-215, 1 antonov-32 tanker uçağı ve 3 Air Tracktor olmak üzere 5 yangın söndürme uçağı yangın alevlere müdahale ediyor. Bölgedeki rüzgarın etkisini yitirdiği ve bu durumun da alevlerin kontrol altına alınmasında yarar sağlayacağı belirtildi. Sabahın ilk ışıklarıyla 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve yaklaşık bin 500 yangın söndürme personeli söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Farklı kurumlardan ekipler de destek sağlıyor. Emniyet ve Jandarma TOMA'ları ile Sahil Güvenlik ekipleri, Datça'da orman yangınıyla mücadelede en ön safta yer aldı.

YAKLAŞIK 600 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Datça yangını hakkında açıklama yaptı. Bakan Kirişçi, "An itibari ile yaklaşık 20 derecelik bir hava sıcaklığı, yüzde 60 civarında bir rutubet, 31 km saat gibi de bir rüzgar hızı var. Yaklaşık 20 derecelik bir hava sıcaklığı, yüzde 60 civarında nem, rüzgarın saatteki hızı 31 kilometre. Yaklaşık 500-600 hektar civarında bir alan zarar gördü. Bu alanın tespiti yangın kontrol altına alındıktan sonra daha net olarak ifade edilebilecektir. 2 bin 400 civarında vatandaşımız zarar görmemesi için bulundukları mahallerden tahliye edildiler" dedi.