15 Temmuz şehidinin babası canlı yayında gözyaşları ile seslendi: Aklınızdan bile geçirmeyin, bu kez öyle olmaz!

"AKLINIZDAN GEÇİRMEYİN, BU SEFER ÖYLE OLMAZ"

Dün gece bir haber duydum, bu hainler tekrardan canlanıyormuş. Böyle bir haber izledim. Akıllarından geçirmesinler!Bu millet olduğu sürece, bu vatanı, bu bayrağı bölemezler. Akıllarından canlanmayı geçirmesinler. Ömer Halisdemir'in oğlu şehit olmak için bekliyor, Tolga Ecebalın'ın oğlu şehit olmak için bekliyor, ben babasıyım, şehit olmak için bekliyorum. Aklınızdan canlanmayı geçirmeyin, bu sefer öyle olmaz.

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