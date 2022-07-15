Haberler Gündem Haberleri 15 Temmuz şehidinin babası canlı yayında gözyaşları ile seslendi: Aklınızdan bile geçirmeyin, bu kez öyle olmaz!
Giriş Tarihi: 15.7.2022 12:22

15 Temmuz şehidinin babası canlı yayında gözyaşları ile seslendi: Aklınızdan bile geçirmeyin, bu kez öyle olmaz!

15 Temmuz şehidinin babası canlı yayında gözyaşları ile seslendi: Aklınızdan bile geçirmeyin, bu kez öyle olmaz!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cü hainlerin açtığı ateş ile şehit olan Tolga Ecebalın'ın babası Tarkan Ecebalın, A Haber televizyonunda gözyaşları ile duygusal bir konuşma yaptı. Tarkan Ecebalın, "Dün gece bir haber duydum, bu hainler tekrardan canlanıyormuş. Böyle bir haber izledim. Akıllarından geçirmesinler! Bu sefer öyle olmaz." dedi. Sunucu Merve Türkay da bu konuşma sonrası oldukça duygulandı ve kelimeleri sesi titreyerek toparlayabildi.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden bugün tam 6 yıl geçti. Darbenin yıl dönümünde A Haber televizyonu Saraçhane'den özel yayın gerçekleştirdi. Merve Türkay'ın konuklarından biri de Saraçhane'de şehit düşen Tolga Ecebalın babası Tarkan Ecebalın'dı. Acılı ama gururlu baba, bir daha darbeye kalkışmamaları konusunda FETÖ'cüleri uyardı, gözyaşları ile bir konuşma yaptı. Ecebalın'ın konuşması sonrası sunucu Türkay'ın da gözleri doldu, sesi titredi.

"OĞLUMSUZ ÇOK ZOR YAŞIYORUM AMA VATANSIZ, BAYRAKSIZ YAŞAYAMAM"

İşte Tarkan Ecebalın canlı yayında yaptığı duygusal konuşma:

Ben zor yaşıyorum oğlumsuz, çok zor yaşıyorum. Bana bıraktığı gururla, şerefle yaşıyorum ama biz bayraksız, vatansız yaşayamayız.

"AKLINIZDAN GEÇİRMEYİN, BU SEFER ÖYLE OLMAZ"

Dün gece bir haber duydum, bu hainler tekrardan canlanıyormuş. Böyle bir haber izledim. Akıllarından geçirmesinler!Bu millet olduğu sürece, bu vatanı, bu bayrağı bölemezler. Akıllarından canlanmayı geçirmesinler. Ömer Halisdemir'in oğlu şehit olmak için bekliyor, Tolga Ecebalın'ın oğlu şehit olmak için bekliyor, ben babasıyım, şehit olmak için bekliyorum. Aklınızdan canlanmayı geçirmeyin, bu sefer öyle olmaz.

Bugün ihanet ve dirilişin 6. yıl dönümü... 15 Temmuz Şehidi Tolga Ecebalın'ın babası o geceyi anlattı | Video

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15 Temmuz şehidinin babası canlı yayında gözyaşları ile seslendi: Aklınızdan bile geçirmeyin, bu kez öyle olmaz!
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