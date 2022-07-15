Milyonlar Saraçhane’de buluşuyor! FETÖ’cü kalkışmaya karşı bir kez daha tek yürek

Gazi Adviye Gül İsmailoğlu: Oradan ne zaman geçsem direniş ruhunu, kahramanlığı hatırlıyorum, şehitlerimizi, benim de bayrağım için döktüğüm kanı, direniş ruhunu ve milletçe kazandığımız zaferi hatırlıyorum. Bu sene programlarının merkezinin orası olması da ayrıca önemli. En çok şehit verilen bölgelerden birisi.

15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Gazi Erol Bulut: Vatandaşlarımız, Saraçhane'yi onlara vermeyerek karanlık başlayan gecenin şafağını aydınlığa çevirdi. Saraçhane'nin benim gönlümde ayrı bir yeri vardır. O gece Saraçhane'de kimsede korku yoktu.

Muzaffer Doğan: Saraçhane, darbecilerin ele geçirmek istediği bir noktaydı. Darbeciler, İBB'yi işgal etmek istediler. Orada ciddi bir direniş oldu. Dolayısıyla etkinliklerin orada olması büyük önem taşıyor. Bugün o günkü heyecanla Saraçhane'de olacağız.