Milyonlar Saraçhane’de buluşuyor! FETÖ’cü kalkışmaya karşı bir kez daha tek yürek

Türk milleti 6 yıl önce bugün, 15 Temmuz 2016'da, cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir destan yazdı. Devletin kılcal damarlarına kadar sızan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup hainler, 15 Temmuz gecesi, seçilmiş hükümete ve milli iradeye karşı silaha sarılarak tarihin en karanlık darbe girişimlerinden birini uygulamaya koydu. Ancak hainlerin hesap etmedikleri şey; vatan ve bayrak aşkıyla dolu Türk milletinin tanklara, uçaklara kafa tutacak cesaretiydi. O gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan Türk milleti, darbe girişimini akamete uğratarak milli irade ve demokrasi adına büyük bir zafere imza attı.
MİLYONLAR BULUŞACAK
Tarihi günün 6'ncı yıldönümünde milyonlar, İstanbul Fatih'teki Saraçhane Meydanı'nda buluşacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Başkan Erdoğan'ın millete hitap edeceği buluşmada Türk milleti, milli iradeye kasteden hainlere karşı bir kez daha tek yürek olacak. 'Türkiye Aşkına' temasıyla düzenlenecek buluşmaya Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor.
Başkan Erdoğan, bugün Ankara'daki programlarının ardından İstanbul'a geçerek şehit yakınları ve gazilerin de davetli olduğu Saraçhane'deki 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü Anma Programı'nda saat 17.30'da millete seslenecek. Buluşmaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak.
Saraçhane'nin yanı sıra Beşiktaş, Üsküdar ve İstanbul Havalimanı'nda da etkinlikler düzenlenecek. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, dün Saraçhane'de açıklama yaptı.
Kabaktepe, "Tüm insanlarımızın canlarını siper ederek yaptıkları direnişi yeniden devam ettirerek unutmamak için tüm kardeşlerimizi Türk bayraklarımızı alarak yarın bu meydana davet ediyoruz" dedi. Ergün Turan ise, "Burası 15 Temmuz akşamı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bir meydan. Unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.
BULUŞMAYA DAVET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşları Saraçhane'deki buluşmaya davet etti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yı dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
'O GECE KİMSEDE KORKU YOKTU'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı kapsamında bugün millete sesleneceği İstanbul Saraçhane Meydanı, 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli noktalarından biri oldu. İBB'nin işgal edildiğini duyan binlerce vatandaş buraya doğru hareket etti. Emniyet güçlerinin "Teslim ol" çağrısına darbeciler, vatandaşlara ve emniyet güçlerine ateş açarak karşılık verdi. 14 vatandaş şehit olurken, 152 kişi de gazi oldu. Saraçhane'de şehit olanlar arasında Prof. Dr. İlhan Varank da vardı. FETÖ'cü hainlerin halkın üzerine kurşun yağdırdığı Saraçhane'de yaşananlara tanık olanlar o günü anlattı.
Gazi Adviye Gül İsmailoğlu: Oradan ne zaman geçsem direniş ruhunu, kahramanlığı hatırlıyorum, şehitlerimizi, benim de bayrağım için döktüğüm kanı, direniş ruhunu ve milletçe kazandığımız zaferi hatırlıyorum. Bu sene programlarının merkezinin orası olması da ayrıca önemli. En çok şehit verilen bölgelerden birisi.
15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Gazi Erol Bulut: Vatandaşlarımız, Saraçhane'yi onlara vermeyerek karanlık başlayan gecenin şafağını aydınlığa çevirdi. Saraçhane'nin benim gönlümde ayrı bir yeri vardır. O gece Saraçhane'de kimsede korku yoktu.
Muzaffer Doğan: Saraçhane, darbecilerin ele geçirmek istediği bir noktaydı. Darbeciler, İBB'yi işgal etmek istediler. Orada ciddi bir direniş oldu. Dolayısıyla etkinliklerin orada olması büyük önem taşıyor. Bugün o günkü heyecanla Saraçhane'de olacağız.