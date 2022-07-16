Hainlerin 15 Temmuz'da Turkuvaz Medya'yı işgal planı ortaya çıktı! "A Haber'i basmaya gideceğiz"

YARALI HALDE BULUNAN SERVET ASMAZ'IN HASTANEYE GİDİŞİ ENGELLENDİ

İsmail Menderes Sema, Rasim Erkan, Mehmet Purtaş, Apdullah Özdemir ve Sedat Engin yanlarına bir kısım astsubay öğrencileri alarak polislerle ve vatandaşların yolun açılması hususunda tartışmaya girdikleri, söz konusu tartışma sırasında şüphelilerce ateş edilmesi üzerine olay yerinde bulunan ve darbe girişimini engellemek amacı ile sokağa çıkan Servet Asmaz'ın olay yerinde yaralandığı ifade ediliyor..

İddianamede; olay sırasında şehit Servet Asmaz'ın yanında bulunan Yasir Kaya'nın yaralı halde bulunan Servet Asmaz'ı olay yerinden almasının şüpheliler tarafından engellendiği belirtilerek, "Servet Asmaz daha sonra Yasir Kaya tarafından Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Servet Asmaz Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde şehit olmuştur" deniliyor.

"BİR RÜTBELİ 'YOLU AÇMAK İÇİN GEREKİRSE VURUN' DİYE TALİMAT VERDİ"

Tanık Yasir Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine darbe girişimini engellemek amacıyla Servet Asmaz ile birlikte TEM'e çıktıklarını, vatandaşları toplanmış halde gördüklerini, bu sırada yaklaşık 15 kadar askerin uzun namlulu silahlarla geldiklerini, üç dört tanesinin havaya ateş ettiğini bu eylemi muhtemelen yolu açmak için yaptıklarını, diğer askerlere göre komutan konumunda olan zira diğer askerlerce korunan bir rütbelinin yol açılmaması üzerine "Yolu açmak için gerekirse vurun" diye talimat verdiğini söyledi.