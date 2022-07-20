Son dakika: Tel Rıfat ve Münbiç’e harekat olacak mı? Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor

Son dakika haberleri: Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda terörle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi, kararlılık vurgusu yaptı.

"TEL RIFAT VE MÜNBİÇ TERÖR YATAĞI HALİNE DÖNMÜŞTÜR"

Tel Rıfat ve Münbiç'in terör yatağı haline dönüştüğünü dile getiren Başkan Erdoğan, "Terör örgütünün sığındığı bu limanları temizlemenin vakti esasen çoktan gelmiştir. Astana ortaklarımızdan beklentimiz, Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarımıza samimi destek vermeleridir." ifadelerini kullandı.

GÖZLER MGK TOPLANTISI'NDA: SURİYE'YE HAREKAT OLACAK MI?

Başkan Erdoğan'ın Tahran'da verdiği mesajların ardından gözler Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na çevrildi. Toplantıda Tel Rıfat ve Münbiç başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü kontrolünde bulunan bölgelere dönük yapılacak harekat kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

MGK'da, Kurulun askeri kanat üyelerinin, harekata ilişkin hazırlıklar hakkında kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE TAHIL KORİDORU KONULARI DA ELE ALINACAK

Toplantıda Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile tahıl koridoru oluşturulması için Türkiye öncülüğünde devam eden müzakereler de ele alınacak. Toplantının ardından Milli Güvenlik Kurulu kararları yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşılacak. .