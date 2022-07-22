Emine Erdoğan’a iklim liderlik ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Sıfır Atık Projesi ile iklim konusunda gösterdiği öncülük dolayısıyla Dünya Bankası'nca ilk kez verilen "İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü" takdim edildi. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi'nin bahçesinde düzenlenen Dünya Bankası İklim ve Kalkınma Liderlik Ödül Programı'nda yaptığı konuşmada, kendisine verilen ödül için, "Bu son derece anlamlı ödülü, çocuklarımızın adil bir geleceğe kavuşması için tek yürek olmuş tüm doğaseverler adına kabul ediyorum. Dünya Bankası Türkiye Temsilciliği'ne şükranlarımı sunuyorum" dedi. Erdoğan, şunları söyledi:İklim değişikliği artık yalnızca bir çevre sorunu değil, ülkelerin kalkınmasını ve refahını derinden etkileyen küresel bir krizdir. Türkiye iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Akdeniz havzasında yer alıyor. Tüm dünyada olduğu gibi, bölgemizde de iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ziyadesiyle hissediliyor. İklim değişikliği ile mücadelede, küresel olarak kritik bir eşikteyiz. Türkiye olarak bu krize, dünyanın ortak evimiz olması şuuruyla yaklaşıyoruz.Dünya Bankası'nın sağladığı finansman desteğinin, ülkemizin yeşil dönüşümüne önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Dünya Bankası Grubu'nun ülkemiz için hazırladığı ve bu alanda bankanın ilk raporu olan Türkiye Ülke İklim ve Kalkınma Raporu'nu memnuniyetle karşıladık. Ülkemizin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda maliyet ve faydalarını ortaya koyan raporun çalışmalarımıza ışık tutacağına inanıyorum. Dünya Bankası tarafından hazırlanan bu raporların çok önemli bir mesajı var. İklim değişikliğiyle mücadelede adil yük paylaşımı, kimsenin geride bırakılmaması ve tüm ülkelerin mücadeleye aktif katkı sağlaması son derece önemli. Bu farkındalıkla, önümüzdeki süreçte, küresel iklim eyleminin önemli bir aktörü olmayı sürdüreceğiz.Cumhurbaşkanımız, ülkemizin 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefini açıkladı ve ülkemizin 'Yeşil Kalkınma Devrimi'ni ilan etti. 2053 net sıfır emisyon hedefimize uygun olarak, uzun dönemli stratejilerimiz ve eylem planlarımız için gerekli çalışmalara başladık. 2017'de başlattığımız 'Sıfır Atık' projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035'te yüzde 60'a taşımayı hedefliyoruz.Sıfır Atık Projemizin bir diğer ayağı da 'Sıfır Atık Mavi' oldu. Bu sayede, bugüne kadar 138 bin ton deniz çöpü toplandı. 324 kıyı tesisimizde, atığı alınmamış tek bir gemi dahi bırakılmıyor. Denizcilik Atıkları Uygulaması ile gemi ve tekneler 7/24 online takip ediliyor. Mavi bayraklı plaj sayımız 2002 yılında 151 iken, bugün bu sayı 531'e çıktı. 2023'e kadar ülkemiz genelinde toplamda 7 milyar fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. 2030'a kadar, ülke yüzölçümümüzün yüzde 30'unu ormanlık alan haline getireceğiz.Farklı ülkelerin gençlerini bir araya getirecek gençlik kampları ve çalıştaylar düzenlenmesini teklif ediyorum. Gençlere medeniyetlerin tabiata nasıl yaklaştıklarını ve bu yaklaşımın sanatta, edebiyatta ve yaşam kültüründeki karşılıklarını gösterelim. İnanıyorum ki bu çaba 'sürdürülebilir bir dünya' için en önemli itici güç olan 'sürdürülebilir sevginin' tohumlarını atacaktır.DÜNYA Bankası, gelecek nesillere tertemiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakmak kadar yaşanabilir bir dünyanın önde gelen mimarları arasında yer almak gibi önemli bir hedef için çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı, sınırları aşarak bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık Projesi ile iklim konusunda gösterdiği liderlik için ödüle layık gördü. Konuşmaların ardından Koume, Dünya Bankası tarafından dünyada ilk kez verilen "İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü"nü Emine Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan'a takdim edilen plaket tarzında hazırlanan ödüldeki her bir kare ve kutucuğun, kalkınmanın yapı taşları olarak tasarlandığı, ödülün yeşil ağırlıklı olmasının da iklim dostu ve kalkınmayla yoluna devam eden müreffeh Türkiye'yi temsil ettiği belirtildi.EMİNE Erdoğan öncülüğüne 2017'de başlatılan Sıfır Atık projesi büyük başarılara imza attı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası ödül aldı. Emine Erdoğan'ın aldığı ödüllerin arasında, BM İnsan Yerleşimleri Programı tarafından "Atık Alanında Akıllı Şehirler Ödülü", Dünya İnsaniyet Forumu'nca "Changemarker" (fark yaratan) ödülü de yer alıyor. Ayrıca Sıfır Atık Projesi, 21 ülkenin üye olduğu Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) tarafından birinci seçildi.DÜNYA Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame, Emine Erdoğan'ın desteğiyle Türkiye'nin artık ekonomik büyüme ve sosyal refah için ulusal stratejisinin merkezine iklim eylemini yerleştirdiğini belirterek, "İklim değişikliği konusundaki liderliğiniz, Türk insanının gelecek nesillerine tohum ekiyor ve dünya çapında da örnek oluyor. Çığır açan Sıfır Atık Girişimi'ni kişisel olarak desteklediniz. Siz gerçek bir iklim şampiyonusunuz" dedi.