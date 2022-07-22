Vaka sayısı iki katına çıktı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Kovid-19 tablosuna göre, 11-17 Temmuz tarihleri arasında 226 bin 532 kişi koronavirüse yakalandı. Koronavirüsten dolayı 96 kişi hayatını kaybederken, 124 bin 732 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de toplam 15 milyon 524 bin 71 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 184 oldu.Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, önceki hafta Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 117 bin 95 iken vakaların bir haftada neredeyse iki katına çıktığına dikkat çekti. Köksal, "Hasta sayılarında ve hastaneye başvurularda artış yaşanıyor. Mutasyona uğradıkça virüsün belirtileri de değişti. Testi pozitif çıkanların en yaygın bildirdiği semptom artık boğaz ağrısı, ardından baş ağrısı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük ve burun akıntısı. Yüksek ateş ve koku ile tat kaybı, son dönemdeki hastalarda eskisine göre çok daha nadir görülüyor. Şüpheli solunum yolu sıkıntısı olanlar test yaptırmalı" dedi. Köksal, BA.4 ve BA.5 varyantlarının şiddetli hastalık yapmadığını ama onların da mutasyona uğrayabileceğini kaydetti. Köksal, "Riskli durumlarda ve kapalı ortamlarda maske takılmalı. Henüz vahim bir durum yok ama temkinli olunmalı" diye konuştu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hatırlatma dozlarının yapılması gerektiği yönündeki açıklamasının ardından hastanelere başvuranların sayısında da ciddi artış yaşanıyor. Özellikle testlerin önceki gibi sık ve düzenli yapılmaması, yapılan aşıların koruyucu etkisinin azalması üzerine hastaneler önünde hatırlatma dozu için uzun sıralar oluşuyor. Uzmanlar, BA.5'in herhangi bir Sars-Cov2 ile karşılaştırıldığında bağışıklıktan kurtulma ve hızlı bulaşıcılık özelliği ile diğerlerinden ayrıldığına dikkat çekerek, sonbahar aylarına tüm önlemlerin alınarak girilmesi gerektiğini belirtiyor.SelçukÜniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Koplay, "Hastanemizde haziran başlarında serviste sadece 3-4 hasta yatıyordu. Şu anda 17-18 sayısına ulaştık. 1.5 aylık süreçte 3-4 kat artış oldu. Kronik hastalıkları olan vakalar biraz daha ağır geçiriyor. Ama yoğun bakıma yatış kısmımızda yatış az. Normalleşme sürecinde maskesiz dolaşım fazla olduğu için, yakın temasla birlikte vakaların arttığını düşünüyoruz. Özellikle kalabalık ortamda maske takmalıyız, mesafeye dikkat etmeliyiz, tedbirlere uymalıyız. Aynı zamanda hatırlatma dozu aşılar da faydalı olacak. Aksi takdirde yeniden maskeli günlere dönebiliriz" dedi.