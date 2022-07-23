Bakan Varank ilk kez Sabah’a açıkladı! İşte uzaya gitmek için yapılan başvuru sayısı

DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLER

4 metre çapında özellikle kırmızı ötesi gözlemlere duyarlı aynanın ağustos sonu eylül başı gibi teleskoba monte edileceğini müjdeleyen Varank, "Ayna yaklaşık 4,7 ton ağırlığında. Esnetilebilir, atmosferdeki türbülans etkisini yok edecek bazı özelliklere sahip. O yüzden dünya üzerinde en hassas, ince ve gelişmiş kaplamaya sahip aynadır" diye konuştu.

İLK KEZ AÇIKLANDI

Uzaya gidecek ilk Türk olmak için 36 bin kişinin sisteme kaydolduğunu kaydeden Varank, "700'den fazla vatandaş şartlarını taşıdığını belirterek başvurularını tamamladı. Şimdi bunlar tek tek inceleniyor. Şartlar gerçekten tutuyor mu tutmuyor mu onları değerlendiriyorlar. Başvurular arasında yurt dışında okuyan, Türkiye'de yaşayan, alanda çalışanlar, akademik başarıları olanlar olduğunu söyleyen Varank, "Sayıyı belli seviyeye düşürdükten sonra sağlıkla ilgili sorgulamalar başlayacak. İki vatandaş tespit edilecek. Bu sene tüm süreçleri tamamlamamız lazım ki 2023'te bir vatandaş bilim misyonu ile uzaya çıkabilsin. 2-3 ayda iki vatandaş belli olur" ifadesini kullandı.