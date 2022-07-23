Bakan Varank ilk kez Sabah’a açıkladı! İşte uzaya gitmek için yapılan başvuru sayısı

Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) devam eden çalışmaların sürdüğünü söyleyen Varank, ağustos sonu ya da eylül başında 4 metre çapında özellikle kırmızı ötesi gözlemlere duyarlı aynanın teleskoba monte edileceğini kaydetti. Uzaya gidecek ilk Türk vatandaşı hakkında bilgi veren Varank, "700'den fazla vatandaş şartlarını taşıdığını belirterek başvurularını tamamladı" dedi.
Yerden gözlemde Türkiye'yi daha iyi bir noktaya getirmek üzere Erzurum'a Avrupa'nın en büyük teleskobunun inşa edildiğini kaydeden Varank, "Bilim insanlarımızın eklediği farklı teknolojik kabiliyetler var, çığır açan keşifler yapacaklar. Altyapıyı kullanmak için yurt dışından gelen araştırmacılar var. Gün talep edip beraber çalışma yapalım diyorlar" ifadesini kullandı.
SENE SONU İLK IŞIK ALINACAK
DAG'ın Türkiye'ye ciddi kabiliyetler kazandıracağını vurgulayan Varank, bu sene teleskoptan ilk ışığın alınacağını söyledi. Varank, "Gözlem yapılması 2023 yılını bulacak. Erzurum'da gökyüzü genelde açık oluyor. 200 günün üzerinde gözlem yapılabilir. Bu avantajları kullanmak için teleskobu şehirde inşa ettik" açıklamasını yaptı.
DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLER
4 metre çapında özellikle kırmızı ötesi gözlemlere duyarlı aynanın ağustos sonu eylül başı gibi teleskoba monte edileceğini müjdeleyen Varank, "Ayna yaklaşık 4,7 ton ağırlığında. Esnetilebilir, atmosferdeki türbülans etkisini yok edecek bazı özelliklere sahip. O yüzden dünya üzerinde en hassas, ince ve gelişmiş kaplamaya sahip aynadır" diye konuştu.
İLK KEZ AÇIKLANDI
Uzaya gidecek ilk Türk olmak için 36 bin kişinin sisteme kaydolduğunu kaydeden Varank, "700'den fazla vatandaş şartlarını taşıdığını belirterek başvurularını tamamladı. Şimdi bunlar tek tek inceleniyor. Şartlar gerçekten tutuyor mu tutmuyor mu onları değerlendiriyorlar. Başvurular arasında yurt dışında okuyan, Türkiye'de yaşayan, alanda çalışanlar, akademik başarıları olanlar olduğunu söyleyen Varank, "Sayıyı belli seviyeye düşürdükten sonra sağlıkla ilgili sorgulamalar başlayacak. İki vatandaş tespit edilecek. Bu sene tüm süreçleri tamamlamamız lazım ki 2023'te bir vatandaş bilim misyonu ile uzaya çıkabilsin. 2-3 ayda iki vatandaş belli olur" ifadesini kullandı.
REKABETTE TÜRKİYE DE VAR
Milli uzay programını önemsediklerini dile getiren Varank, "Ülkeler arası uzay yarışı var. Rekabette geri kalamayız önümüzdeki dönemde tam bağımsız olmak istiyorsak uzay alanına yatırım yapmalıyız" değerlendirmesini yaptı.
Bilim projesi için 22 deneyin teslim edildiğini aktaran Varank, hangilerinin uzayda gerçekleştirilme şansının olup olmadığının değerlendireceğini dile getirdi. Varank, "Uzayda belli bir yük sınırlaması olduğundan test için belli yükü taşımanız lazım" dedi.
KUTU: GENÇLER GÖKYÜZÜNÜ GÖZLEMLİYOR
Erzurum'da düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliğini hakkında Varank, "Türkiye'nin her tarafından çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz geldiler. Profesyoneller kendilerine evreni tanıtıyorlar. Gündüz de bilimsel faaliyetler devam ediyor. Farklı söyleşilerle bilim insanlarımız uzay hakkında bilgi veriyorlar. Bir amaç için gerçekleştiriyoruz. Etkinliği Türkiye'nin farklı şehirlerine yaymak istiyoruz" diye konuştu.