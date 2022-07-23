Dostları ve sevenleri Rasim Özdenören’i anlattılar: Türk öykücülüğünün yaşayan en büyük isimlerinden birisiydi

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Rasim Özdenören, 82 yaşında, hayatını kaybetti. Rasim Özdenören'i yakından tanıyan, Edebiyatçı yazar Ali Haydar Haksal, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Turkuvaz Dergiler Direktörü Mustafa Akar AHaber'de Rasim Özdenören'i anlattı.
DOLU DOLU BİR HAYAT YAŞADI
Ekrem Kızıltaş: Başımız sağolsun. Üzücü ve beklenmedik bir haber. Rasim abi 82 yaşındaydı. Sevdiklerimizin vefatı bize her zaman erken gelir. Rasim abi de son dönemde rahatsızlıklar geçirmişti. Rasim Özdenören, son 50-60 yılın Türk edebiyatı açısından en önemli isimlerinden birisiydi. Özellikle, muhafazakar-dindar diyebileceğimiz camianın medar-ı iftiharıydı. Deneme ve edebiyat sahasında Türkiye genelinde üzerinde ittifak edilen birisiydi. 7 Güzel Adam'dan birisi olması ve onların aramızda kalan son ferdi olması ölümüyle ilgili acımızı artıran hususlardan birisi. Dolu dolu bir hayat yaşadı Rasim ağabey
SON DAKİKA: Rasim Özdenören hayatını kaybetti! '7 Güzel Adam'ın son temsilcisiydi... | Video
YENİ BİR AKIMIN ÖNCÜSÜYDÜ
Edebiyatçı yazar, Ali Haydar Haksal: Bizim düşünce dünyamızla beraber, öykü ve edebiyat alanında da özgün bir yere sahip. Özellikle, 1966'lı yıllarda - Diriliş Dergisi'nde, Sezai Karakoç ile beraber önemli bir konumu gerçekleşiyor. Bizim edebiyatımızda 'İkinci Yeni'den sonra şiir alt bağlamında ele alırsak, nasıl Sezai Karakoç ve şiirde arkadaşları öncüyse, öyküde de Rasim Özdenören adeta bu dönemde yeni bir akımın öncüsü olarak nitelendirebiliriz. Metafizik ve ruh bağlamında, sanat ve estetik bağlamında Rasim Özdenören değişik bir yeri ve konumu bulunuyor. Biz de onlardan beslenerek bugünlere geldik
TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜNÜN YAŞAYAN EN BÜYÜK İSİMLERİNDEN BİRİSİYDİ
Turkuvaz Dergiler Direktörü Mustafa Akar: Son yıllarda bizim için çok değerli ağabeylerimizi kaybediyoruz. Rasim Özdenören ağabey de hepimizin üzerinde büyük emeği olan insanlarından birisiydi. Türk öykücülüğünün yaşayan en büyük isimlerinden birisiydi. Bizim için klasik ve çok değerli olan 'Müslümanca Düşünme Üzerine' denemeler kitabının yazarıydı. Rasim ağabey hem kendi kuşağı hem de diğer nesilleri etkileyebilen çok önemli bir hikayeciydi. Bizim edebiyatımızda bilinç akışı denen tekniği en iyi uygulayan isimlerden birisiydi. Ben, Rasim Özdenören'i Ömer Seyfettin'in yazdıklarını bir tık daha öne taşıyan, onu günümüzün modern hayatına uygulayan bir kalem erbabı olarak görmüşümdür. Eksikliğini her zaman fazlasıyla hissedeceğiz
SON DAKİKA: Rasim Özdenören hayatını kaybetti! '7 Güzel Adam'ın son temsilcisiydi... | Video