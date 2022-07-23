Dostları ve sevenleri Rasim Özdenören’i anlattılar: Türk öykücülüğünün yaşayan en büyük isimlerinden birisiydi

TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜNÜN YAŞAYAN EN BÜYÜK İSİMLERİNDEN BİRİSİYDİ

Turkuvaz Dergiler Direktörü Mustafa Akar: Son yıllarda bizim için çok değerli ağabeylerimizi kaybediyoruz. Rasim Özdenören ağabey de hepimizin üzerinde büyük emeği olan insanlarından birisiydi. Türk öykücülüğünün yaşayan en büyük isimlerinden birisiydi. Bizim için klasik ve çok değerli olan 'Müslümanca Düşünme Üzerine' denemeler kitabının yazarıydı. Rasim ağabey hem kendi kuşağı hem de diğer nesilleri etkileyebilen çok önemli bir hikayeciydi. Bizim edebiyatımızda bilinç akışı denen tekniği en iyi uygulayan isimlerden birisiydi. Ben, Rasim Özdenören'i Ömer Seyfettin'in yazdıklarını bir tık daha öne taşıyan, onu günümüzün modern hayatına uygulayan bir kalem erbabı olarak görmüşümdür. Eksikliğini her zaman fazlasıyla hissedeceğiz

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