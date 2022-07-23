Emine Erdoğan ’Türkiye Çevre Ajansı’ iddialarını yalanladı: Değişmiyorlar, yine aynı ahlaki sorun!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Kıyılardaki ihaleler Emine Erdoğan'a bağlandı' ve 'Çevre Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye Çevre Ajansı'nı Emine Erdoğan yönetecek' iddialarını yalandı.

"YALAN OLDUĞUNU TEKZİP ETTİK"

Emine Erdoğan, "Bilin ki bu bir ahlaki meseledir. Nasıl böyle düşünebilirler... Kurulan ajans, devletin resmi kurumu. Bana nasıl bağlı olabilir? Benim o ihalelerle ne ilgim olabilir? Devlet düzeninde böyle bir şey olabilir mi? Benim çevre için, çocuklarımızın geleceği için yaptıklarım ortada. Bunca şey yapıyorum. Sonra böyle bir ahlaki sorunla karşılaşıyorum... İnanın bu bir ahlaki meseledir. Yalan olduğunu tekzip ettik. Kararlar alındı." dedi.