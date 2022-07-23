Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan 'Türkiye Çevre Ajansı' iddialarını yalanladı: Değişmiyorlar, yine aynı ahlaki sorun!
Giriş Tarihi: 23.7.2022 14:59 Son Güncelleme: 23.7.2022 15:12

Emine Erdoğan 'Türkiye Çevre Ajansı' iddialarını yalanladı: Değişmiyorlar, yine aynı ahlaki sorun!

Emine Erdoğan ’Türkiye Çevre Ajansı’ iddialarını yalanladı: Değişmiyorlar, yine aynı ahlaki sorun!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Çevre Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye Çevre Ajansı’nı Emine Erdoğan yönetecek' iddiaları ile ilgili ilk kez sessizliğini bozdu. Asılsız iddiaları yalanlayan Emine Erdoğan, "Biliyorum. Bir kesim var. Bu ülke için ne yaparsanız yapın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın; onlar yine aynı ahlaki sorunu yaratıyorlar. Değişmiyorlar" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Kıyılardaki ihaleler Emine Erdoğan'a bağlandı' ve 'Çevre Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye Çevre Ajansı'nı Emine Erdoğan yönetecek' iddialarını yalandı.

"YALAN OLDUĞUNU TEKZİP ETTİK"

Emine Erdoğan, "Bilin ki bu bir ahlaki meseledir. Nasıl böyle düşünebilirler... Kurulan ajans, devletin resmi kurumu. Bana nasıl bağlı olabilir? Benim o ihalelerle ne ilgim olabilir? Devlet düzeninde böyle bir şey olabilir mi? Benim çevre için, çocuklarımızın geleceği için yaptıklarım ortada. Bunca şey yapıyorum. Sonra böyle bir ahlaki sorunla karşılaşıyorum... İnanın bu bir ahlaki meseledir. Yalan olduğunu tekzip ettik. Kararlar alındı." dedi.

"YİNE AYNI AHLAKİ SORUN"

Hürriyet'ten Fatih Çekirge'nin yazısına göre Emine Erdoğan, "Biliyorum. Bir kesim var. Bu ülke için ne yaparsanız yapın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın; onlar yine aynı ahlaki sorunu yaratıyorlar. Değişmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan için asılsız iddialara tekzip

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Emine Erdoğan 'Türkiye Çevre Ajansı' iddialarını yalanladı: Değişmiyorlar, yine aynı ahlaki sorun!
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