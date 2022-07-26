Son dakika: Son dakika: Selahattin Demirtaş’ı yalanını PKK itirafçısı çürüttü! Kandil’den emir aldı sokak çağrısı yaptı





Bunları yanına çağırıyor. Orada sizin yaptığınız çağrı sonrasında oluşabilecek toplumsal hareketliliği koordine edebilmek için Duran Kalkan'ın öncülüğünde ve sorumluluğunda yaklaşık bir haftaya yakın çalışma yürütülüyor. Ta ki Kobani olaylarından sonra yapılan çağrıdan sonra yaşananlar, Yani 6-8 Ekim olarak yaşanan süreçte, sizin de belki çok iyi bildiğiniz şekilde olayları durduran Hatip Dicle açıklamasına kadar" dedi. Selahattin Demirtaş ise Kamuran Yüksek'in zindan toplantısı için ne kadar orada kaldığını sordu. Tanığın bu süreyi tam bilmediğini belirtmesi üzerine Demirtaş "Anladım, Kerem Bey" diye cevap verebildi.