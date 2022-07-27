Son dakika haberi: Türkiye, tarihi başarıya imza attı! Dünyaya nefes aldıracak ’tahıl’ yolculuğu başlıyor

AYRI ODALARDA ÇALIŞACAKLAR

Müşterek koordinasyon merkezinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler yetkililerinden oluşan sivil ve askerlerden oluşan 20 kişi mesai yapacak. Merkezin başında ilk etapta Türkiye'den bir amiral düzeyinde bir askeri yetkilinin de olması bekleniyor. Merkez, Rus ve Ukraynalı heyetlerin birbirinden ayrı çalışma odalarında mesai yapacağı şekilde planlanırken, taraflar ihtiyaç olması halinde bir araya gelecekler. Milli Savunma Üniversitesi'ndeki ofiste bir de harekât merkezi yer alacak.