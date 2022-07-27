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Giriş Tarihi: 27.7.2022 17:51

TBMM Başkanı Şentop Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Şentop Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’na düzenlenen saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen roketli saldırıyı kınadı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şentop "Musul Başkonsolosluğumuza düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Şentop'un o açıklamaları:

Musul Başkonsolosluğumuza düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Irak makamlarından, bu provokatif saldırının sorumlularının âcilen bulunmasını ve mutlaka hesabının sorulmasını bekliyoruz.

TÜRKİYE'NİN MUSUL BAŞKONSOLOSLUĞU YAKININA ROKETLİ SALDIRI
Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı düzenlenmesi sonucu çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldi.
Irak'ta Musul'un kuzeydoğudaki El-Hadba semtinde bulunan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binasının yakınlarına gece saatlerinde 2 adet roket düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi. Görgü tanıkları, birçok ailenin evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.
Musul Başkonsolosluğu tarafından Irak basınına yapılan açıklamada, konsolosluk çalışanlarının saldırıda zarar görmediği belirtildi.

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TBMM Başkanı Şentop Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırıyı kınadı
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